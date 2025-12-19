El nuevo centro de día de El Ejido (Almería), con una subvención de 1,1 millones de la Junta, llega al 40% de ejecución

El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Almería, Francisco González Bellido, durante su visita a las obras del nuevo centro de día para personas mayores que se construye en la residencia geriátrica Ciudad de El Ejido. - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL EJIDO (ALMERÍA), 19 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en Almería, Francisco González Bellido, ha visitado junto al alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, las obras del nuevo centro de día para personas mayores que se construye en la residencia geriátrica Ciudad de El Ejido, una actuación subvencionada por la Junta de Andalucía con 1,1 millones de euros y que alcanza el 40 por ciento de ejecución.

Este nuevo centro, que ampliará las instalaciones de la citada residencia geriátrica, dispondrá de 40 plazas y de casi 500 metros cuadrados, contará con tres salones-comedor, dos salas de terapia ocupacional y será "totalmente sostenible, accesible y eficiente energéticamente", según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota.

Se trata de uno de los 20 proyectos seleccionados en la provincia de Almería dentro de la línea de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva y dotada con 134 millones con cargo a fondos europeos, para la reforma y construcción de centros de día y residenciales para personas mayores y con discapacidad en toda Andalucía.

El delegado ha incidido en que Almería es la provincia que más fondos recibe de esta convocatoria con casi 30 millones de euros para los 20 proyectos de obra y reforma, de los que nueve son de residencias y once de centros de día.

Asimismo, ha subrayado que "es la primera vez que se hace una apuesta de esta envergadura en Andalucía para mejorar y reforzar la red asistencial" y que el Gobierno andaluz "ha hecho un esfuerzo sin precedentes por la dependencia y por conseguir que estos fondos europeos lleguen a los municipios y a donde están las necesidades, a través de las entidades locales, sociales y de las empresas mercantiles de ámbito social".

Por su parte, el alcalde de El Ejido ha agradecido "esta importante inversión que está desarrollando la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad", que "permitirá ampliar hasta el centenar el número de plazas disponibles, además de fortalecer y mejorar la atención, el bienestar y la comodidad de los usuarios".

Góngora ha incidido en que "este nuevo equipamiento va a suponer, sin duda, un apoyo y un respiro para familiares y cuidadores, y con él continuamos avanzando en la atención a nuestros mayores y a las personas que requieren de una mayor atención, incrementando recursos y servicios".

OTROS PROYECTOS

Entre los proyectos seleccionados en la provincia almeriense dentro de la línea de ayudas para la reforma y construcción de centros de día y residenciales para personas mayores y con discapacidad, se acometerán obras en las residencias de Tíjola, Benahadux, Lucainena de las Torres y Lúcar.

Asimismo, las actuaciones alcanzarán a las residencias de Laujar de Andarax, Cantoria, Albox y a la de la Diputación Provincial. Además, serán también beneficiarios los centros de día de Vera, Macael, El Ejido, Los Gallardos, Olula del Río, Zurgena y Pulpí.

En cuanto a los centros y residencias de diversas entidades del sector, se han subvencionado proyectos de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), Down Almería, Asprodalba, Asociación Almeriense de Daño Cerebral (Vivir), Asociación Provincial de Personas con Discapacidad Verdiblanca y Los Jardines de Cerca.