El 50 aniversario del Archivo Provincial de Cádiz será protagonista del sorteo del jueves de la Lotería Nacional

El Archivo Histórico Provincial de Cádiz, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, estará representado en el décimo de la Lotería Nacional de este jueves 21 de agosto, un billete que estará dedicado al 50 aniversario de este espacio cultural.

La delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte en la provincia de Cádiz, Tania Barcelona, ha acudido a la presentación de este décimo junto al delegado comercial de Loterías y Apuestas del Estado en Cádiz, Carlos Fernández del Villar, y el director del Archivo, Santiago Saborido, ha indicado la Junta en una nota.

En su intervención, Tania Barcelona ha subrayado "el protagonismo" que tendrá el Archivo con este décimo conmemorativo, así como "la relevancia de esta efeméride", un aniversario "muy especial" que se está celebrando este año con diferentes iniciativas que "ponen de relieve medio siglo de historia y la labor tan destacada que se realiza desde este enclave".

Así, el espacio cultural de la Casa de las Cadenas ha conseguido que, dentro del conjunto de acciones que está organizando a lo largo de todo este año para conmemorar su 50 aniversario, desde su creación por Decreto Ministerial en 1975, Loterías y Apuestas del Estado haya concedido que su décimo de la Lotería Nacional del jueves 21 aluda a los 50 años de la fundación del Archivo.

La delegada territorial ha agradecido al representante de Loterías y Apuestas del Estado esta concesión y dedicatoria del décimo del sorteo de Lotería Nacional del jueves, en el que se incluye la ilustración de la portada barroca del siglo XVII de este edificio "tan característico como casa de cargadores de la ciudad de Cádiz".

Asimismo, ha valorado la labor de difusión, divulgación e investigación de este espacio cultural, a cargo del director de este enclave y su equipo, y ha considerado que ésta es una acción que "va a repercutir positivamente en el conocimiento de nuestro Archivo en toda España", al estar presente la imagen de su sede.

"Tenemos que seguir dándolo a conocer y presumir de la historia que alberga este espacio en sus 50 años de existencia", ha afirmado.

En representación de Loterías y Apuestas del Estado, Carlos Fernández del Villar se ha referido al "arraigo" de la Lotería Nacional y al vínculo con Cádiz desde sus inicios. "Podemos sentirnos muy orgullosos de que el origen esté en nuestra tierra", ha dicho.

También ha detallado que hay seis millones de décimos distribuidos en todos los puntos de venta de loterías y ha trasladado al Archivo su enhorabuena por este aniversario.

Por su parte, Santiago Saborido ha señalado desde la dirección del Archivo que "a título de curiosidad" en los fondos notariales se custodia un documento de 1812 donde se contrata ante un escribano de Cádiz la elaboración por primera vez de 25.000 bolas de madera de boj para los sorteos de la Lotería Nacional.

"El 18 de diciembre de 1812 y ya con las bolas de madera, se produciría por primera vez el sorteo especial de Navidad en la ciudad de Cádiz, motivado por la necesidad de buscar recursos económicos que se tenía por el asedio de la ciudad ante las tropas napoleónicas", ha explicado sobre esto.

La delegada territorial de Cultura ha hecho balance de la programación de este aniversario hasta la fecha, que comenzó con el acto de inauguración del pasado mes de marzo en Cádiz y ha continuado con acciones de difusión en medios de comunicación, la proyección del documento destacado dedicado a esta efeméride y la presentación del sello de Correos y la tarjeta postal conmemorativa.

A esto se han sumado jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas teatralizadas de carácter gratuito, en la que han participado más de un centenar de personas, así como talleres infantiles con la presencia de 150 escolares de centros educativos de la provincia, con el objeto de dar a conocer de manera didáctica y dinámica qué es, cómo funciona y dónde se encuentra el Archivo Histórico Provincial de Cádiz.

Asimismo, en este acto se ha aludido a la exposición 'Archivos Accesibles-Archivos para tod@s', desarrollada en la plaza de San Juan de Dios de Cádiz, y que por primera vez se ha realizado con todos los archivos públicos de la ciudad --del Ayuntamiento, Diputación Provincial y el de la UCA--, con una amplia repercusión.