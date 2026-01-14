Antonio Sanz anuncia que el nuevo centro de salud de Camposoto en San Fernando (Cádiz) abrirá en marzo

Centro de salud de Camposoto en San Fernando. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que el nuevo centro de salud de Camposoto, en San Fernando (Cádiz), abrirá sus puertas en marzo. Asimismo, ha señalado que la puesta en marcha de esta nueva infraestructura, que ha contado con una inversión cercana a los cinco millones de euros procedentes de Fondos Europeos del marco 2021-2027, "supondrá una importantísima mejora en la accesibilidad y la atención sanitaria para más de 20.000 vecinos de San Fernando".

En una nota, Sanz ha subrayado la importancia de la culminación de un proyecto que "quedó abandonado por el anterior Gobierno socialista y que hoy ya es una realidad". En este sentido, el consejero ha asegurado que "el Gobierno andaluz es muy consciente de que es una infraestructura muy esperada por los isleños" y ha lamentado "los múltiples problemas que nos encontramos para culminar un proyecto que, como tantos otros, quedó inacabado y en una mera promesa".

Para el consejero de Sanidad, el nuevo centro de salud de Camposoto "era una deuda pendiente con los vecinos de San Fernando que en apenas una semanas podrán ver cómo abre sus puertas y que permitirá dar respuesta a las necesidades de una población que ha experimentado un importante crecimiento demográfico y, por tanto, también de necesidades asistenciales".

Según ha explicado la Junta, el nuevo centro de salud de Camposoto, que cuenta con un total de 1.325 metros cuadrados, ofrecerá espacios e instalaciones con un equipamiento de alta calidad además de nuevas consultas de medicina y enfermería. En concreto, entrarán en funcionamiento 14 consultas de adultos más dos específicas de Pediatría, así como sala de lactancia, de emergencias y de procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

Por su parte, el Área de Dispositivo de Apoyo incluirá los servicios de cirugía menor ambulatoria, gabinete odontológico, educación sanitaria y consultas y salas de Rehabilitación y Fisioterapia. También contará con área para la Unidad de Atención Infantil Temprana.

En cuanto al personal que se incorporará al centro de salud, serán nueve médicos de Primaria y tres de Pediatría y se aumentarán en cinco enfermeras de familia, tres fisioterapeutas, un terapeuta ocupacional, un logopeda y dos TCAE.

"Desde la Junta de Andalucía estamos haciendo un gran esfuerzo por mejorar la asistencia sanitaria en San Fernando y revertir una situación de abandono a la que esta ciudad, como el resto de la provincia, venía sufriendo en años anteriores", ha manifestado Sanz.

En este sentido, ha puesto en valor la inversión realizada en el Hospital de San Carlos "desde la llegada al Gobierno de Juanma Moreno" con más de diez millones de euros "que han permitido mejorar la accesibilidad de la población y también las condiciones en las que desarrollan su labor casi 500 profesionales". Actualmente, todas las plantas, de la sótano a la 12, están dotadas y en funcionamiento y se van habilitando según la demanda asistencial las seis plantas de hospitalización, que cuentan con habitaciones individuales, ha destacado.

Asimismo, ha recordado que el Hospital de San Carlos ha pasado de 14 a 24 especialidades y en 2024 se realizaron un total de 126.262 consultas externas. En cuanto a la actividad quirúrgica, se ha pasado de un quirófano diario, a los cinco de la actualidad, en horario de mañana y tarde con un total de 16 especialidades frente a las siete que había.

"San Fernando cuenta hoy con un hospital en el que se han introducido nuevas técnicas quirúrgicas, incrementando la complejidad de las intervenciones, que ascendieron el último año a más de 7.400" al tiempo que ha experimentado un cuidado proceso de modernización de las instalaciones y renovación completa del obsoleto equipo radiológico con el que contaba, ha concluido Sanz.