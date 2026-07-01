Arcos (Cádiz) recupera el servicio de Rehabilitación para sus pacientes tras la adecuación de las nuevas instalaciones

Instalaciones del servicio de Rehabilitación en Arcos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

Los pacientes de Rehabilitación de Arcos de la Frontera (Cádiz) vuelven a recibir sus tratamientos en el municipio, una vez adecuadas las nuevas instalaciones habilitadas para este fin, según ha indicado la Junta de Andalucía, que ha recordado que desde febrero se ha mantenido un dispositivo extraordinario para garantizar la continuidad de la atención.

En una nota, ha recordado en este sentido que la actividad tuvo que reorganizarse el pasado mes de febrero después de que las anteriores instalaciones dejaran de reunir las condiciones necesarias para desarrollar la asistencia con las debidas garantías de seguridad y calidad como consecuencia de los daños ocasionados por los últimos temporales.

Ante esa situación fue necesario activar un dispositivo extraordinario para garantizar la continuidad de los tratamientos rehabilitadores. Así, un total de 102 pacientes pudieron continuar recibiendo asistencia durante estos meses, ya que 88 de ellos realizaron sus tratamientos en la sala habilitada en Bornos, mientras que otros 14, que precisaban transporte sanitario, fueron atendidos en la Unidad Hospitalaria Ambulatoria del Hospital Universitario de Jerez.

Según ha explicado la Junta, la reorganización asistencial ha permitido mantener la continuidad de la atención durante todo este periodo, priorizando a los pacientes en tratamiento activo y garantizando la coordinación entre los distintos dispositivos implicados hasta hacer posible el regreso de la actividad al municipio.

No obstante, la recuperación del servicio supone una mejora para los usuarios, que vuelven a disponer de este recurso en su municipio, evitando los desplazamientos temporales a otros centros y recuperando una atención rehabilitadora más cercana. Además, las nuevas instalaciones, según ha indicado la Junta, reúnen las condiciones necesarias para desarrollar la actividad asistencial con las debidas garantías de seguridad, accesibilidad y calidad para pacientes y profesionales.

Finalmente, ha señalado que con la recuperación de la actividad de Rehabilitación en Arcos, el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz culmina un proceso en el que "la prioridad ha sido, en todo momento, garantizar la continuidad asistencial y minimizar el impacto que esta situación pudiera ocasionar en los tratamientos de los pacientes".