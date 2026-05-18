El Centro Andaluz de las Letras programa a Juan Cruz, Azahara Palomeque y Bibiana Collado en Cádiz

Archivo - Una presentación en la Fundación Carlos Edmundo de Ory de Cádiz - FUNDACIÓN CARLOS EDMUNDO DE ORY DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, continúa la programación de mayo en la ciudad de Cádiz con tres citas, que tendrán como protagonistas a Juan Cruz, Azahara Palomeque y Bibiana Collado.

La primera de ellas será un homenaje a José Manuel Caballero Bonald en el centenario de su nacimiento, con la participación del periodista Juan Cruz y de la hija del autor, Julia Caballero Ramis, el martes 19 de mayo, ha detallado la Junta en una nota.

Las dos siguientes actividades traerán a Cádiz a dos autoras y sus novedades editoriales, como son Azahara Palome, que conversará sobre 'Pueblo blanco azul' el día 23 de mayo, y Bibiana Collado, que disertará sobre su obra 'Marcelino' el día 27.

Estos encuentros se llevarán a cabo en la Biblioteca Pública Provincial y en la Fundación Carlos Edmundo de Ory, entidades colaboradoras del ciclo cultural del Centro Andaluz de las Letras.

La primera de las actividades previstas esta semana se suma a la conmemoración del centenario del nacimiento de José Manuel Caballero Bonald con un encuentro dedicado a recordar su figura y legado literario. La actividad contará con la participación del periodista y escritor Juan Cruz, quien mantuvo diversas conversaciones con el autor a lo largo de los años y compartió con él una estrecha relación personal y profesional.

Fruto de esa cercanía surgió una de las definiciones que mejor sintetizan la personalidad literaria del poeta gaditano, que "estaba hecho para ser marinero, o señorito, y no ha sido ni lo uno ni lo otro; ha sido, es, un poeta. Nostálgico y rabioso", una expresión con la que Cruz evocó el carácter y la sensibilidad del escritor.

En este homenaje también participará Julia Caballero, hija del autor y presidenta de la fundación que lleva su nombre. De esta manera, el encuentro permitirá acercarse a la trayectoria y la dimensión humana de una de las voces fundamentales de la literatura española contemporánea.

Juan Cruz formó parte del grupo de periodistas que impulsó la fundación del diario El País en 1976 y ha desarrollado una amplia trayectoria profesional vinculada al periodismo cultural y a la información internacional. A lo largo de su carrera ha desempeñado diferentes responsabilidades editoriales y ha publicado más de una veintena de libros.

Para este homenaje la Biblioteca Pública Provincial abrirá sus puertas el martes 19 de mayo a las 19,00 horas.

Paralelamente, hasta el 31 de julio se expone en la Facultad de Filosofía y Letras la muestra en memoria del autor, titulada 'La aventura de escribir'.

El sábado 23 de mayo la Fundación Ory propone un encuentro con Azahara Palomeque en torno a su libro 'Pueblo blanco azul' (Cabaret Voltaire) junto a Francisco Ramos. El encuentro tendrá lugar a las 12,30 horas.

La novela narra la historia de Elaia y su regreso a su pueblo tras una estancia en el extranjero, construyendo un relato que aborda cuestiones vinculadas a la memoria, el retorno y la relación con el pasado. A través de este recorrido personal, la obra plantea una reflexión sobre la identidad y los procesos asociados al recuerdo y al paso del tiempo.

Azahara Palomeque estudió Periodismo y Comunicación Audiovisual y posteriormente continuó su formación académica en Estados Unidos, donde cursó estudios de posgrado y doctorado. Tras la publicación de varios poemarios y libros de crónicas, alcanzó una mayor proyección con el ensayo 'Vivir peor que nuestros padres' y la novela 'Huracán de negras palomas'.

Su trayectoria combina la creación literaria y el periodismo, ámbito en el que colabora como columnista de El País. Actualmente reside en Córdoba, su ciudad natal.

Concluye el cartel mensual en Cádiz Bibiana Collado Cabrera, la autora de 'Yeguas exhaustas', que regresa a las librerías con 'Marcelino' (Pepitas de Calabaza), la historia de un hombre de campo de la que hablará junto al jefe de Informativos de Radio Cádiz, Pedro F. Espinosa.

En su obra la autora habla a través de la voz de un hombre que reflexiona sobre su condición de hombre intentando abrirse paso por las barreras del propio lenguaje y verbalizar su dolor.

Bibiana Collado ha publicado los poemarios 'Como si nunca antes', XXXIV Premio de Poesía Arcipreste de Hita; 'El recelo del agua', accésit del Premio Adonáis; 'Certeza del colapso', Premio Complutense de Literatura; 'Violencia' y 'Chispitas de carne'. Su novela más reciente es 'Marcelino. Decires de un hombre'.

Esta conversación se realizará el miércoles 27 de mayo en la Biblioteca Provincial a las 19,00 horas.

Tanto en el caso de la Biblioteca Pública Provincial como en la Fundación Ory, las actividades tienen entrada libre hasta completar aforo.