El Hospital de Puerto Real (Cádiz) celebra un taller de alimentación para pacientes en hemodiálisis

Taller grupal de educación terapéutica en alimentación para pacientes en hemodiálisis en el Hospital de Puerto Real (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

PUERTO REAL (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Hospital Universitario Puerto Real (Cádiz), a través de su Unidad de Nefrología, ha celebrado un taller grupal de educación terapéutica en alimentación para pacientes en hemodiálisis y sus cuidadoras en colaboración, por primera vez, con la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (Alcer).

Durante la sesión se han abordado contenidos relacionados con la alimentación saludable en hemodiálisis, el control de líquidos, la preparación adecuada de alimentos y la adaptación de recetas y hábitos dietéticos a las necesidades del paciente renal, aspectos considerados fundamentales para prevenir complicaciones y favorecer una adecuada adherencia terapéutica, ha explicado la Junta en una nota.

El taller se enmarca en la apuesta del hospital puertorrealeño por la educación sanitaria como eje fundamental en la atención a pacientes crónicos y, en concreto, en el Programa de Educación Terapéutica impulsado por la Unidad de Nefrología desde el año 2024, para empoderar al paciente, promocionar el autocuidado y mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad renal y sus familias.

La participación de Alcer ha sido posible por un acuerdo de colaboración suscrito entre el centro y la asociación el pasado año, reforzando así la coordinación entre el ámbito sanitario y el movimiento asociativo de pacientes.

En el taller han participado Inmaculada Gómez Benítez, coordinadora de Educación Terapéutica de Nefrología del Hospital de Puerto Real, Arantxa Atienza Alonso, vicepresidenta de Alcer, y la nutricionista de dicha asociación, que han aportado una visión integral y multidisciplinar al abordaje de la alimentación en el paciente renal.

El Programa de Educación Terapéutica de Nefrología está orientado no sólo a la transmisión de conocimientos, sino al empoderamiento del paciente y de la persona cuidadora en el manejo de su régimen terapéutico.

La intervención, diseñada desde la metodología enfermera, incorpora también el abordaje de las dificultades emocionales y sociales que suponen las restricciones dietéticas, reconociendo el impacto que tienen en la vida cotidiana y en el entorno familiar.

La colaboración con Alcer permite ampliar el alcance del programa, reforzar la red de apoyo a los pacientes fuera del ámbito hospitalario y garantizar una atención más integral, coordinada y próxima a la realidad de quienes conviven a diario con la enfermedad renal crónica.