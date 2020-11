Marín duda que se pueda abrir la movilidad en el puente de la Constitución: "La situación sanitaria no indica eso"

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha afirmado que duda de que se pueda abrir la movilidad en el puente de la Constitución, ya que "la situación sanitaria no indica eso". "Tenemos que seguir siendo prudentes", ha añadido.

En declaraciones a los periodistas, Marín ha señalado que se están intentando mantener el "binomio de difícil" de mantener la máxima actividad productiva y hacerla compatible con la salud.

"Es lo que estamos intentando. Si tenemos que estar 15 días más con estas medidas lógicamente la población lo entenderá", ha manifestado el vicepresidente, que ha incidido en que "al final se trata de salvar vida y mientras no haya vacuna, que será el único antídoto real, será muy complicado volver a esa cierta normalidad que se tenía a la hora de desplazarse". "Es momento de ser prudente y adaptarnos a una situación bastante difícil", ha insistido.

En cuanto al efecto de las medidas adoptadas por la Junta, Marín ha indicado que "es pronto", así como que "la situación en este momento sigue siendo muy preocupante". "No podemos relajarnos porque en el caso de algunas provincias la ocupación de UCI sigue siendo muy alta, también las hospitalizaciones, y tenemos que esperar que al menos en siete u ocho días podamos valorar las medidas que se adoptaron hace ahora apenas cuatro días", ha añadido.

No obstante, este domingo habrá una evaluación del equipo de experto, "pero está todo en una situación muy similar a la del domingo pasado". "De momento tenemos que ser cauto, no podemos aventurarnos a decir que se está empezando a vencer la curva. Hay que esperar una semana más y si no el día 23 habrá que tomar otras medidas", ha afirmado Marín.