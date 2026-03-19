La Junta acometerá en Chipiona (Junta) actuaciones de emergencia para el arreglo de vías pecuarias

Oscar Curtido con el alcalde de Chipiona visitando una de las vías pecuarias del municipio. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CHIPIONA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, ha visitado una vía pecuaria del término municipal de Chipiona junto al alcalde de la localidad, Luis Mario Aparcero, donde han comprobado sobre el terreno los daños ocasionados por los temporales en esta infraestructura.

Según ha indicado la Junta en una nota, Óscar Curtido ha señalado que en los próximos días comenzarán los trabajos para reparar esta vía, dentro de las intervenciones de emergencia que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente está ejecutando en la provincia para hacer frente a los efectos de las borrascas en vías pecuarias, caminos forestales y equipamientos de uso público. Estos trabajos se enmarcan en el Plan Andalucía Actúa.

Asimismo, el delegado territorial ha recordado que el Gobierno andaluz va a destinar un total de 14,2 millones de euros a estas actuaciones de emergencia en distintas comarcas de la provincia, incluyendo la Costa Noroeste.

También ha resaltado la colaboración "imprescindible" de la Junta de Andalucía con los ayuntamientos para dar una "respuesta ágil y eficaz" a las necesidades de la ciudadanía, reparando los daños, facilitando la accesibilidad y garantizando la seguridad y el restablecimiento de la normalidad en el menor tiempo posible.