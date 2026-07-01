La Junta avanza con las entidades locales en los planes de ordenación municipales en la provincia de Cádiz

La delegada de Fomento, Carmen Sánchez, en una de las mesas de trabajo para el seguimiento de la elaboración y tramitación de los Planes Básicos de Ordenación Municipal. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta en Cádiz ha acogido varias mesas de trabajo para el seguimiento de la elaboración y tramitación de los Planes Básicos de Ordenación Municipal (PBOM) y ha avanzado con las entidades locales en los planes de ordenación municipales.

En una nota, la Junta ha recordado que estas reuniones establecidas en la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) se centran en estas figuras de planeamiento, destinadas a establecer la ordenación urbanística de los términos municipales de menos de 10.000 habitantes.

En este sentido, ha indicado que recientemente se han celebrado las constituciones de las mesas de los Planes Básicos de Ordenación para los municipios de El Bosque, San José del Valle, Zahara de la Sierra y Villaluenga del Rosario.

La delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Sánchez, ha estado presente en las mesas de trabajo desarrolladas junto a alcaldes de los correspondientes municipios, acompañados de técnicos municipales y del equipo redactor, así como representantes de la Diputación de Cádiz y diversos técnicos de las áreas de Urbanismo, Sostenibilidad y Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía.

Carmen Sánchez ha destacado "la importancia de que estos municipios puedan contar con esta nueva figura para la ordenación de sus términos municipales, tanto de los suelos urbanos como de los suelos rústicos, de manera que se logre compatibilizar su desarrollo urbanístico con la protección de los valores que hay que preservar en el territorio".

Finalmente, ha explicado que la nueva ley Lista y su Reglamento General han creado este instrumento del Plan Básico de Ordenación Municipal para sustituir a los antiguos PGOUS de la ley LOUA, estableciendo unos contenidos más específicos y una tramitación más ágil, de manera que los municipios de menos de 10.000 habitantes puedan tener aprobados sus planes, en un período de tiempo mucho más breve que en las anteriores tramitaciones LOUA, para establecer la ordenación urbanística necesaria que posibilite las actuaciones que garanticen el desarrollo sostenible de estos municipios.