Junta celebra la reunión de seguimiento del acuerdo de custodia del Parque Natural de La Breña en Barbate (Cádiz)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, y el alcalde de Barbate, Miguel Molina, en la reunión de seguimiento de la custodia del Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate - JUNTA DE ANDALUCÍA

BARBATE (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

La Peña El Cartucho, en Barbate (Cádiz), ha acogido la reunión de seguimiento del acuerdo de custodia del territorio del Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate, un encuentro de trabajo entre la Junta, el ayuntamiento barbateño y la dirección del Parque en el que se ha puesto en común el desarrollo de las actuaciones incluidas en este acuerdo y se ha reafirmado el compromiso con la protección y conservación de este espacio natural de alto valor ambiental.

En la reunión han participado el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, el alcalde de Barbate, Miguel Molina, la primera teniente de alcalde y diputada provincial, Ana Moreno, la delegada de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento, Gema Rivera, así como la directora conservadora del Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate, Paloma Bordons, junto a representantes de la Sociedad Federada de Caza El Cartucho, entidad que tiene encomendado el acuerdo de custodia, ha indicado la Junta en una nota.

Durante el encuentro se han expuesto las principales actividades que se desarrollan en el marco de este acuerdo, centradas en la conservación de la biodiversidad y la mejora del estado del Parque Natural, entre ellas las labores periódicas de limpieza del entorno natural, que movilizan a cientos de personas voluntarias y permiten la retirada de importantes cantidades de residuos, contribuyendo a la protección del ecosistema y a la sensibilización ambiental de la ciudadanía.

Asimismo, se ha puesto en valor el trabajo que se realiza en colaboración con la dirección del Parque Natural y colectivos de voluntariado ambiental en actuaciones como la colocación de cajas nido, la conservación y protección del hábitat del chorlitejo patinegro durante sus periodos de nidificación y la eliminación de especies exóticas invasoras, acciones todas ellas fundamentales para el equilibrio ecológico del espacio protegido.

El acuerdo de custodia incluye también iniciativas de construcción y mantenimiento de bebederos y comederos para la fauna silvestre, la detección y comunicación de aves heridas para una intervención rápida y eficaz, así como la colaboración en tareas de prevención y apoyo frente a incendios forestales, reforzando la coordinación con los dispositivos autonómicos y los servicios de emergencia.

Durante la reunión se ha destacado la implicación de la Sociedad Federada de Caza El Cartucho en actividades de carácter social, educativo y deportivo que se desarrollan en el entorno del Parque Natural en coordinación con el Ayuntamiento y otras entidades, favoreciendo un uso responsable del espacio natural y fortaleciendo el vínculo entre conservación ambiental y participación ciudadana.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Óscar Curtido, ha subrayado que la custodia del territorio es "una herramienta clave para la conservación de los espacios naturales" y que el trabajo que se está realizando en el Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate es "un ejemplo de colaboración eficaz, continuada y con un impacto positivo directo sobre el medio ambiente".

Curtido ha reconocido además la labor de la Sociedad Federada de Caza El Cartucho, "primera entidad con la que se ha suscrito un acuerdo de custodia del territorio en Andalucía" y un colectivo "ejemplar por su compromiso, implicación y trabajo constante en favor de la conservación y mejora de este espacio natural".

Al término del encuentro, el alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha comentado que este acuerdo de custodia "demuestra que cuando las administraciones y el tejido asociativo trabajan de la mano se obtienen resultados reales en la protección de nuestro patrimonio natural" y que su localidad "tiene la suerte de contar con colectivos comprometidos que llevan décadas cuidando de su entorno".