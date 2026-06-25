Junta destaca el impulso de Leader en las zonas rurales andaluzas, con 220 millones gestionados en el último periodo

El secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, interviniendo en el acto 'Somos Leaders. Conectando el futuro rural', celebrado en Jerez de la Frontera (Cädiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, ha puesto en valor la labor que se viene realizando desde la Consejería de ramo para impulsar el desarrollo de las zonas rurales de Andalucía apostando por la metodología Leader, gestionando en el último período (2019-2022) más de 220 millones de euros para impulsar cerca de 3.500 proyectos y crear "miles de puestos de trabajo" en estas áreas.

Manuel Gómez ha participado este jueves en la novena jornada del Grupo Leader de España, un encuentro que se celebra en Jerez de la Frontera (Cádiz) bajo el título 'Somos Leaders. Conectando el futuro rural' y que reúne a los diferentes actores de este modelo de impulso del desarrollo de las zonas rurales, según ha indicado la Junta en una nota.

Este evento, de dos días de duración, cuenta con la presencia de representantes de las administraciones públicas, de autoridades de gestión de nivel autonómico, de Grupos de Acción Local y de las redes que los agrupan.

El secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta ha asegurado que "seguimos apostando por el método Leader como una forma de entender el progreso de las zonas rurales porque contribuye a que la población disponga de servicios, infraestructuras y empleos de calidad, haciendo así que sean más atractivas como lugares en los que vivir y trabajar".

En cuanto al futuro, ha defendido "una mayor simplificación administrativa y un presupuesto suficiente para este tipo de iniciativas". En concreto, se ha referido a 140 millones de euros, cantidad que supondría destinar "el 9,56%" del Fondeo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) a Leader.

Respecto a la jornada organizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el secretario general ha valorado que encuentros como éste permiten a los agentes involucrados en el desarrollo rural "reunirse, compartir, experiencias y estrechar lazos, algo necesario para aprender de todo lo bueno que tenemos en nuestro país".

Además de Manuel Gómez, en el encuentro también ha tenido un papel activo la directora general de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, Cristina de Toro. Su intervención tuvo lugar este pasado miércoles, y se centró en la defensa del modelo Leader como "una política estratégica que debe seguir siendo un instrumento central de las medidas de desarrollo rural en España".

"Es imprescindible, además, que la perspectiva rural esté presente en todas las iniciativas que impulsen las administraciones; y que a la hora de gestionar los fondos se tengan en cuenta las peculiaridades de los promotores rurales, cuyo rol es diferente al de otros beneficiarios de ayudas", remarcaba De Toro.

Para la directora general, "el actual es un momento clave para la definición del futuro del medio rural no sólo de España, sino de toda Europa, que está redefiniendo sus políticas y su presupuesto".

Al respecto, afirmaba que "Andalucía quiere contribuir desde su experiencia para impulsar un proyecto común apostando por sumar fuerzas y escuchar a los agentes del territorio para seguir avanzando unidos".

"El futuro de España también se decide en sus pueblos porque sin equilibrio territorial no hay cohesión, y sin cohesión no hay país", aseveraba.

MUNDO RURAL ANDALUZ

El peso de las zonas rurales en Andalucía se plasma, por ejemplo, en el hecho de que más del 90% de su superficie tiene esta consideración y que en ella se encuentra el 85% de los municipios de la región. En cuanto a población, en estas localidades residen cerca de cuatro millones de personas.

A nivel nacional, la comunidad autónoma andaluza representa la quinta parte del territorio Leader de España. Por tanto, concentra un gran porcentaje de este tipo de localidades caracterizadas por su capacidad de transformación, resiliencia y adaptación a los cambios socioeconómicos pero en las que sigue existiendo una brecha respecto a las ciudades.

En lo que respecta a Grupos de Desarrollo Rural (GDR), Andalucía cuenta a día de hoy con un total de 48 entidades reconocidas oficialmente. Esto supone concentrar cerca del 20% de los GDR de toda España (253) en una única comunidad autónoma.