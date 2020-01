La Junta destinará más de 600.000 euros a los estudios previos de la Ciudad de la Justicia de Cádiz

Publicado 16/01/2020 12:49:24 CET

CÁDIZ, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, ha informado de que en los presupuestos de 2020 hay una partida de 622.000 euros destinados a los estudios previos y a la redacción del inicio del proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz.

En rueda de prensa, ha explicado que esa cantidad, además, "habría que sumar otra partida de 50.000 euros que la Junta tenía previstos en los presupuestos del año 2019".

No obstante, para que esto sea posible, el Ayuntamiento de Cádiz debe ceder los terrenos a la Junta para la puesta en marcha de los diversos estudios. "Si los terrenos no son de la Junta de Andalucía no se pueden hacer los estudios previos ni iniciar la redacción del proyecto", ha asegurado Ana Mestre.

En este sentido, la delegada ha señalado que "el Gobierno andaluz ha reclamado hasta en cuatro ocasiones la documentación necesaria al Ayuntamiento", insistiendo en que el Gobierno municipal "tiene que hacer los trámites para ceder esos suelos a la administración que pretende construir la Ciudad de la Justicia". "La parte de la Junta ya está hecha", ha confirmado.

Por su parte, el Consistorio ya ha asegurado que "se está ultimando el último paso administrativo para que el Pleno acuerde la cesión de dichos terrenos".