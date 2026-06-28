La Junta impulsa un itinerario peatonal y ciclista en el entorno del río Guadalete en Jerez

La consejera de Fomento en funciones atiende a los medios en presencia de la alcaldesa de Jerez - JUNTA DE ANDALUCÍA

Fomento licita la redacción del proyecto de un recorrido de cinco kilómetros desde el parque Santa Teresa hasta Lomopardo

JEREZ (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía inicia los trabajos para la creación de un itinerario ciclopeatonal que ponga en valor el entorno del río Guadalete en Jerez de la Frontera. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado la redacción del anteproyecto y proyecto para la creación de un itinerario peatonal y ciclista junto al río Guadalete, en un tramo de cinco kilómetros entre el Parque Santa Teresa y Lomopardo.

Esta intervención está incluida dentro del Plan Especial Supramunicipal del entorno del río Guadalete, que se está desarrollando entre los términos de Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María. En una nota de prensa La consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, ha expresado que esta licitación "consolida ese compromiso del Gobierno andaluz por la reconciliación del río Guadalete con su entorno y con su historia" a través de una serie de actuaciones que "lo acercarán nuevamente a sus vecinos y visitantes, que redescubrirán un entorno patrimonial y natural de un valor incalculable".

"Desde el Gobierno de Juanma Moreno apostamos por una ciudad más abierta y sostenible y trabajamos para que nuestros ríos dejen de ser una frontera y sean un espacio de encuentro y de futuro", ha añadido. Al respecto, ha recordado que, tras la aprobación del Plan Especial en 2022, se han desarrollado varias actuaciones por parte del Gobierno andaluz, como las obras de restauración de los márgenes en un tramo de siete kilómetros de cauce entre La Corta y Lomopardo.

El proyecto abarca cinco kilómetros de itinerario peatonal y ciclista situado en el término municipal de Jerez de la Frontera conectando la Cañada del Pinosolete y el Parque de Santa Teresa con Lomopardo. Este tramo se ha priorizado en el marco de la Mesa de Trabajo para la coordinación de la información, el fomento y el impulso de las acciones del Plan Especial, por atravesar un enclave de gran valor patrimonial y ambiental cuya relación con el río es de especial relevancia.

Con la actuación, la Consejería de Fomento pretende establecer un eje de movilidad no motorizada entre el espacio urbano y el natural, preservando y fomentando los valores naturales del territorio, favoreciendo la actividad turística y el conocimiento y disfrute del medio natural y del patrimonio cultural.

Así, este itinerario posibilitará la conexión con el entorno de Bien de Interés Cultural (BIC) de la Cartuja y con la Puerta Verde de Jerez de la Frontera.

El contrato de redacción del proyecto y el anteproyecto, que también incluye el estudio de seguridad y salud, la dirección de obra, la dirección de ejecución y la coordinación de seguridad y salud, cuenta con un presupuesto base de licitación de 183.128 euros. Las empresas interesadas en su redacción tienen hasta el próximo 8 de septiembre para presentar sus ofertas a través del portal electrónico de la Junta de Andalucía (Sirec).

Este itinerario paisajístico se engloba dentro del Plan Especial Supramunicipal del Entorno del río Guadalete, que coordina las estrategias que potencien el entorno del curso bajo del río, que abarca una superficie de 14.659 hectáreas situadas entre Jerez de la Frontera, en su mayor parte, y El Puerto de Santa María.

Este plan prevé crear de una red de espacios libres públicos que complete las dotaciones existentes, abordando la restauración ambiental, paisajística y patrimonial, así como la recuperación ecológica del río, con un objetivo: mejorar la calidad de vida, el conocimiento y disfrute del medio natural y del patrimonio cultural y la movilidad sostenible.