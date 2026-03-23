La Junta resalta el notable alto concedido al servicio del Trambahía de Cádiz en una encuesta de usuarios

El Trambahía, el tranvía de la Bahía de Cádiz, a su paso por San Fernando (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha resaltado que los usuarios del Trambahía, el tranvía de la Bahía de Cádiz, han otorgado un notable alto --un 8,2 sobre 10-- a este servicio de transporte, según se desprende de la última encuesta de satisfacción llevada a cabo durante el pasado mes de noviembre y realizada por Renfe para este medio, que gestiona la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía a través de la Agencia de Obra Pública.

De esta manera, se consolida el índice de calidad percibido por los usuarios, que hace un año también concedieron un 8,2 al tranvía, como ha apuntado la Junta en una nota sobre los resultados de esta encuesta.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, se ha mostrado "satisfecha" con los resultados de la encuesta, ya que responden "al esfuerzo" que está haciendo el Gobierno andaluz por mejorar el servicio de transporte y, con ello, "fidelizar y atraer más usuarios al Trambahía".

El tranvía mejora precisamente en aquellos aspectos que los viajeros consideran "irrenunciables" para la calidad del servicio. Así, as personas encuestadas valoran sobre todo la regularidad y la puntualidad de los trenes y la información que se da sobre el servicio.

Igualmente, señalan como atributos "especialmente positivos" la iluminación de los trenes (8,8 sobre 10), la comodidad para subir y bajar de los mismos (8,8), la disponibilidad y eficacia de la información en internet (web del Trambahía y app de Renfe), con un 8,7, el aspecto y conservación de los trenes (8,7), la puntualidad de salidas y llegadas (8,7), y la información disponible en paradas (8,5).

El 87,3% de las personas usuarias se declaran satisfechas con el servicio del Trambahía, y crece el nivel de muy satisfechos a un 33,4% con respecto a 2024, reforzándose la dimensión cualitativa de los desplazamientos metropolitanos. La insatisfacción se mantiene a niveles residuales, lo que para la Junta refleja "un alto grado de aceptación social y una percepción generalizada de buen funcionamiento".

El índice neto de recomendación (promotores menos detractores) alcanza un 67%, mejorando casi tres puntos más con respecto al año anterior. Esto significa que siete de cada diez usuarios recomiendan activamente el Trambahía.

El perfil predominante es mujer (57,3%), con niveles medios (50%) y superiores (36,6%) de estudio, y trabajador asalariado (51%). La edad media es de 39 años y los estudiantes son el 28% de los usuarios.

La motivación de los desplazamientos se enmarca en la mayoría de los casos en la movilidad obligada, ya que un 50,7% se desplaza por motivos laborales y un 18% a los centros de estudio. Sin embargo, un 20,5% se desplaza por motivos familiares o personales, y un 17% por ocio o turismo. En algunos casos se cita una doble motivación.

En cuanto a las características de la movilidad, destaca el usuario que utiliza este medio de forma habitual, ya que el 53,4% lo hace de forma intensa, de cinco a siete días a la semana, y un 35,6% hace un uso moderado de uno a cuatro días en semana. La gran mayoría de los usuarios llega a la parada a pie (84%).

Los títulos de viaje más utilizados son los que tienen bonificaciones a la frecuencia de los viajes, es decir los que emplean los usuarios recurrentes, como son la Tarjeta del Consorcio de Transportes Metropolitano de la Bahía de Cádiz (40,7%), el abono mensual de Renfe (28,5%) y el abono mensual de Renfe para jóvenes (18%).