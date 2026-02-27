Albares afirma que "desde el primer día" actúa con "absoluta transparencia" con los alcaldes del Campo de Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una imagen de archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

CÁDIZ 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que "desde el primer día" está haciendo un "ejercicio de absoluta transparencia y comunicación constante con todos los alcaldes" del Campo de Gibraltar, "incluidos por ejemplo, de La Línea o Algeciras, por citar dos municipios que se van a beneficiar enormemente de este acuerdo" sobre las relaciones con Gibraltar.

"Hablo con ellos constantemente, les traslado toda la información y de hecho este jueves les remití inmediatamente una carta con el acuerdo para que pudieran tenerlo", ha asegurado en una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press, el ministro, que ha justificado que el acuerdo se entregara en inglés porque "quería que ellos tuvieran el documento que es el que se va a aprobar, pero habrá traducción al español y por supuesto la tendrán en el momento en el que esté lista".

Albares ha incidido en que se ha reunido "en muchísimas ocasiones" con los alcaldes del Campo de Gibraltar y con representantes de la Junta de Andalucía. En este sentido, ha aseverado que "lo que hace el tratado es simplemente convertir, darle fuerza jurídica, poner negro sobre blanco, lo que es la realidad de convivencia de todos los días en el Campo del Gibraltar".

A partir de ahí, el ministro ha insistido en lo "histórico" del acuerdo, llegando a asegurar que "todos los gobiernos de la democracia han buscado tener ese acuerdo con el Reino Unido", pero "este es el gobierno que ha conseguido este tratado histórico".

En cuanto a los plazos ha señalado el verano como clave, tanto para la ratificación del acuerdo como para la aplicación de ciertas cuestiones del tratado. Así, ha manifestado que "si todo va bien" se puede prever que esté definitivamente ratificado "un poco antes o un poco después del verano".

No obstante, como la Comisión ya solicitó que se haga una aplicación provisional, según Albares, hay "bastante confianza" en que "antes del verano" se produzca "la entrada en vigor, la caída de la Verja, el inicio de la armonización en impuestos indirectos y la libre circulación de personas y mercancías".