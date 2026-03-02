El alcalde de La Línea (Cádiz) convoca a los agentes sociales y económicos para analizar el acuerdo sobre Gibraltar

Juan Franco, alcalde de La Línea, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha convocado una reunión con las principales entidades sociales, económicas y políticas del municipio para este miércoles con el objetivo principal de analizar en profundidad el contenido del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido respecto a Gibraltar, y evaluar de forma conjunta las posibles repercusiones que el nuevo marco jurídico tendrá sobre la ciudad y sus distintos colectivos.

Según ha explicado en una nota, la convocatoria responde a la necesidad del equipo de gobierno de aglutinar las opiniones de los sectores "representantes de la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Ascteg), la Cámara de Comercio, la Asociación Linense de Autónomos de Hostelería (Alaho), la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa (Apymell) y la Asociación de Empresarios del Zabal, además de los sindicatos mayoritarios y otros grupos de interés socioeconómico.

Juan Franco ha subrayado la importancia de este análisis técnico y social al declarar que, a la vista del borrador facilitado el pasado jueves, se ha procedido a organizar este foro de debate con los colectivos implicados. "El objetivo es hacer una puesta en común, Entiendo que todo el mundo está ahora leyendo con detalle qué es lo que viene reflejado en este borrador de acuerdos y las posibles implicaciones que puede tener para las ciudades y para los distintos colectivos afectados, de cara a ir aglutinando un poco la opinión de todo el mundo y ver las posibles afecciones que pueda haber", ha manifestado.

Asimismo, la reunión contará con la presencia de los portavoces de los grupos políticos con representación en el arco municipal, La Línea 100x100, PSOE y PP, ante lo que el alcalde define como "el asunto que más preocupa actualmente en la agenda pública del Ayuntamiento."

Esta convocatoria se produce tras la inquietud expresada por el alcalde la pasada semana, que ya advirtió sobre la "falta de definición" en aspectos críticos para la ciudad una vez que se haga efectiva la supresión de la frontera física con el Peñón.