Premiado un enfermero de Cádiz por su trabajo sobre el descanso del cuidador de enfermos dependientes

CÁDIZ, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El enfermero gestor de casos del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este, Antonio Jesús Bonet, ha sido reconocido con el premoo a la mejor iniciativa presentada a través del Buzón de Iniciativas Innovadoras de la II edición de los premios 'WINnovAnda', por su trabajo 'Descanso del cuidador no competente en el cuidado de pacientes grandes dependientes y frágiles'.

El proyecto de Bonet fue seleccionado entre más de 400 propuestas enviadas al Buzón de Iniciativas Innovadoras, que pone a disposición en su web InnovAnda, una comunidad de personas empleadas de la Administración de la Junta de Andalucía que conecta, da visibilidad, apoya e impulsa novedosas iniciativas que mejoran el servicio público en Andalucía, como ha indicado la Consejería de Salud y Consumo en una nota.

El profesional galardonado ha explicado que la idea de su proyecto es "intentar valorar a los cuidadores de enfermos frágiles y altamente dependientes", los cuales, "debido a su edad, estado de salud o recursos, no son capaces de brindar un cuidado mínimo porque, no saben o no pueden". En ese sentido, ha señalado que los más vulnerables son, "sobre todo", mujeres, personas en edad avanzada, con pluripatologías y con nivel socioeconómico bajo.

"Con esta iniciativa, evitaremos un empeoramiento de la salud de la cuidadora y del paciente", ha indicado Bonet, que ha abogado por "una mejor coordinación de los recursos, tanto públicos como privados" ya que con ello "evitaría a la cuidadora la dificultad de dirigirse a las diferentes administraciones, y evitar que la ayuda se demore y llegue tarde".

De esta forma, la iniciativa de este enfermero gestor de casos es crear un grupo de trabajo o unidad donde se valoren estos casos, formada por las diferentes administraciones, locales, provinciales y regionales, además las fundaciones privadas del Campo de Gibraltar que trabajan en el entorno sociosanitario.

Con estos premios, cuyo acto de entrega se celebró el pasado 1 de diciembre en la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP), se pretende fomentar y consolidar una cultura continua de la innovación en la Junta, que se extienda a todos los niveles de la organización, así como que se proyecte fuera de ella, logrando un impacto real en la ciudadanía.