Reabre al tráfico la A-372 que conecta Benamahoma con Grazalema y que se cerró por las borrascas de invierno en Cádiz

Carretera A-372, que conecta los municipios de Benamahoma y Grazalema en la Sierra de Cádiz, abierta al tráfico - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRAZALEMA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La carretera A-372, que conecta los municipios de Benamahoma y Grazalema en la Sierra de Cádiz ha quedado abierta al tráfico desde la tarde de este pasado miércoles 22 de abril tras la finalización de la instalación de la bóveda de drenaje de agua, una actuación que se incluye en los trabajos de emergencia que se desarrollan en esta vía como consecuencia de los graves daños ocasionados por el pasado tren de borrascas de enero y febrero.

En una nota, la Junta ha explicado que se mantiene la señalización de obras en todos los tajos activos, con indicación expresa de precaución máxima y limitación de velocidad a 50 km/h en el tramo afectado.

Estas obras, de gran envergadura, incluyen la estabilización del talud afectado, la ejecución de muros de contención y pantallas de pilotes, la reconstrucción del sistema de drenaje, la reparación del firme y la calzada, así como la instalación de nuevas barreras de seguridad y la actualización de la señalización.

Para llevar a cabo estos trabajos se ha desplegado "un importante dispositivo", en el que están operando cuatro empresas especializadas --Geotécnica del Sur, Sacyr Conservación, Rialsa Obras y Retroder-- en 26 tajos distribuidos a lo largo del tramo afectado, lo que da muestra de la magnitud de la intervención.

Estos equipos han desplegado todos los medios, maquinaria y recursos para acelerar los trabajos y minimizar las molestias a los usuarios.

De igual manera, se ha indicado que se continúa actuando "con la máxima diligencia" para devolver la normalidad a las infraestructuras dañadas en la comarca.

Al respecto del estado de las carreteras en la provincia, fuentes de la Junta han señalado a Europa Press que hay "más de 200 actuaciones de emergencia", con una inversión "sin precedentes" de 107 millones de euros y 11 empresas, muchas de ellas especializadas, trabajando sobre el terreno.

Además, se ha resaltado que el 7 de febrero ya se activaron las obras de emergencia y, "en tiempo récord", se logró mantener los accesos a Ubrique y a la Sierra de Cádiz por Arcos, respondiendo así a las palabras de la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en las que ha asegurado que hay "15 carreteras intransitables o en muy mal estado" en Cádiz.