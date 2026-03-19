La Junta llevará el nuevo hospital de Cádiz a la Unidad Aceleradora de Proyectos para agilizar su tramitación

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que la semana que viene llevará al Consejo de Gobierno la incorporación del proyecto del nuevo hospital de Cádiz a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía "para agilizar toda su tramitación, coordinar la labor de todas las consejerías implicadas, así como del conjunto de restos de administraciones que tienen que intervenir en todo lo que es el procedimiento administrativo".

Según ha explicado en declaraciones a los periodistas, eso va a significar "una garantía y un avance muy importante, que unido a la simplificación administrativa que se ha incorporado en todos estos últimos años ha permitido avanzar muchísimo". En este sentido, ha indicado que se designará una persona dentro de la Unidad Aceleradora destinada a sacar adelante y agilizar todos los procesos, será el enlace y el supervisor de todo el proyecto.

Sanz ha manifestado que este viernes "va a ser un día histórico para Cádiz y para la provincia" con la firma del nuevo convenio del hospital.

"Como lo advertimos, la simplificación administrativa que hemos puesto en marcha en el Gobierno de Andalucía ha permitido que en menos de una semana hayamos cumplido todos los trámites, aunque hubo quien no nos creyó y empezó a generar polémica", ha añadido.

En este sentido, el consejero ha recordado que el Gobierno andaluz "ya dijo que era un proyecto imparable y este viernes se va a firmar un acuerdo histórico para la cesión del solar que permitirá la construcción del hospital, que por supuesto va a construir el Gobierno de Juanma Moreno". "El hospital se va a hacer porque ha habido una voluntad clara por parte de todos, pero sobre todo la inversión que va a tener que hacer y la que hace la Junta de Andalucía", ha subrayado.

"Seguimos cumpliendo los compromisos con Cádiz y esta iniciativa de incorporar a la Unidad Aceleradora de Proyectos el Hospital de Cádiz va a ser una gran iniciativa", ha concluido.