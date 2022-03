Andalucía mantendrá el cribado del Covid para ingresos hospitalarios programados o por urgencia

El consejero de Salud también anuncia la aprobación de un protocolo de remomendaciones para Semana Santa, el Rocío y fiestas de primavera

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha anunciado este lunes que en la comunidad autónoma andaluza, aunque se aplicará, como corresponde, la nueva estrategia nacional frente al Covid-19, lo hará con "una pequeña variante", la de que mantendrá el crivado del coronavirus, vía pruebas diagnósticas, entre los pacientes que tengan programado su ingreso hospitalario o que lo hagan por urgencias.

Así lo ha dado a conocer Aguirre, en rueda de prensa en Córdoba, tras firmar con la Universidad de Córdoba (UCO) y el Grupo Cosentino un protocolo para la creación del Instituto Universitario de Investigación 'Centro Andaluz de Enfermedades Respiratorias de Origen Laboral (Caerol), explicando que, tras la reunión del "grupo técnico" en Andalucía "se ha decidido aplicar la estrategia con la pequeña variante de que se seguirá haciendo el cribado" de pacientes, mediante "pruebas diagnósticas de infección activa, a nivel hospitalario, tanto para los ingresos urgentes, como programados".

El objetivo de ello, según ha subrayado, es "que se mantengan, tanto en los centros sanitarios, como sociosanitarios, lo más libres posible de Covid, por lo menos con el conocimiento de aquellos que tienen Covid, para propiciar el aislamiento" de quienes den positivo en coronavirus y que "no haya diseminación" de la enfermedad, de modo que, "aunque la estrategia quita" esta medida, en Andalucía se seguirá aplicando.

Junto a ello, Aguirre, tras recordar que ha pedido "autorización para poner la cuarta dosis" de la vacuna contra el Covid en las residencias de ancianos y, posteriormente, a las personas mayores de 70 años, ha anunciado que este martes el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará "un protocolo de recomendaciones de cara, no solo a Semana Santa, sino también para el Plan Romero", por la próxima Romería de El Rocío y respecto a las fiestas de primavera previstas en Andalucía, de modo general.

Dicho protocolo incluirá "recomendaciones a todos los andaluces para intentar, entre todos, ser lo más prudentes posible, e intentar evitar la diseminación del virus", aunque espera el consejero de Salud que la próxima Semana Santa y la presente primavera sean "tranquilas, y que nos encontremos en una situación de descenso paulatino de los ingresos hospitalarios, que es la variable que más nos puede preocupar".

Precisamente, el precedente de las Fallas de Valencia, según ha argumentado Aguirre, muestra que, aunque "ha aumentado la incidencia" del Covid-19 tras su celebración, no lo han hecho las hospitalizaciones por coronavirus, lo que no evita la necesidad tener "muchísima prudencia" y, además de "mantener la mascarilla en interior", mientras que "en el exterior, ahora que entramos ya en la bulla de la Semana Santa", y siempre que "no se mantenga la distancia" de seguridad entre personas, será preciso "tener la mascarilla" puesta.

Covid-19, pueden evolucionar a riesgo grave, Aguirre ha detallado que "la prescripción" de este medicamento "la hará, tanto el facultativo de Atención Primaria, como el de atención hospitalaria".

La ratificación "para su dispensación se hará por parte de los farmacéuticos" en esos mismos ambitos sanitarios, si bien "la dispensación se hará en cualquier oficina de farmacia comunitaria", de las que en en Andalucía hay 4.000 en toda Andalucía, lo que otorga "una gran accesibilidad del paciente a cualquier medicamento", incluido desde ahora el Paxlovid.