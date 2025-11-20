Empleo celebra el crecimiento en Córdoba de 'Preparadas', que impulsa oportunidades laborales para mujeres rurales

CÓRDOBA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Dolores Gálvez, ha visitado este jueves los cursos del programa 'Preparadas' que se están desarrollando en los municipios cordobeses de Benamejí y Carcabuey, una iniciativa de capacitación digital dirigida a mujeres desempleadas del entorno rural que comenzó en 2023 y se prolongará hasta junio de 2026.

En Benamejí, el curso, iniciado el pasado 12 de noviembre, cuenta con ocho participantes y está centrado en la gestión de archivos y documentos en la nube. Con esta edición, el municipio suma ya 12 acciones formativas desarrolladas en el marco del programa, en las que han participado 152 mujeres.

En Carcabuey, el curso comenzó el 11 de noviembre con 13 mujeres inscritas y aborda contenidos relacionados con la inteligencia artificial. En este municipio se han celebrado ya cuatro cursos, que han permitido formar a 49 mujeres. La delegada ha subrayado que "esta iniciativa nació con la previsión de beneficiar a casi 5.800 mujeres cordobesas, una cifra que ya hemos superado con creces", destacando que el programa se ha ampliado hasta junio del próximo año debido a la gran acogida que está teniendo entre las mujeres del ámbito rural.

Gálvez ha informado que, en la actualidad, "casi 7.300 mujeres han participado en los 571 cursos puestos en marcha, y más de la mitad de ellas ha realizado más de una formación. Este es un dato extraordinario para un programa cuyo objetivo es mejorar el nivel de habilidades digitales de las mujeres, para que puedan aprovechar las oportunidades profesionales que ofrece la revolución digital, potenciando su talento y transformando su futuro". La delegada ha recordado que disponer de competencias digitales es imprescindible para acceder al mercado laboral o desarrollar ideas de negocio vinculadas al emprendimiento.

Los cursos del programa 'Preparadas' son gratuitos y tienen una duración de 40 horas, estructuradas en dos bloques, el de empleabilidad a través de nuevas tecnologías y el de emprendimiento digital. Las participantes reciben formación en competencias digitales básicas, comunicación en entornos tecnológicos, ofimática, marketing digital, redes sociales y ciberseguridad, además de contenidos específicos para impulsar ideas de negocio y gestionar canales de venta 'on line'.

Gálvez ha explicado que el objetivo de la Junta es llegar "a todos los rincones de la provincia, especialmente a los municipios rurales con menos recursos digitales", y ha celebrado que 68 de los 77 municipios cordobeses ya cuentan con participantes en el programa.

Por ello, ha animado al colectivo femenino a informarse e inscribirse a través de la página 'preparadas.es', así como en las oficinas del SAE y en los Centros de Información a la Mujer del IAM. "Cuantas más mujeres se inscriban en un municipio, más rápido podremos activar nuevos cursos", ha indicado.

La delegada ha concluido destacando la importancia de seguir fortaleciendo estas competencias, señalando que "necesitamos mujeres preparadas y cualificadas para responder con éxito al enorme reto que nos plantea una sociedad en la que la tecnología condiciona ya todos y cada uno de nuestros hábitos de vida".