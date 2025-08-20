La Junta impulsa la investigación arqueológica en el Cerro del Cercado y las Sierras Subbéticas, en Córdoba

CÓRDOBA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha aprobado recientemente la autorización de dos destacadas intervenciones arqueológicas en la provincia de Córdoba, orientadas a ampliar el conocimiento sobre el pasado más remoto y la evolución agraria del sur peninsular, en concreto en el Cerro del Cercado y las Sierras Subbéticas, con actuaciones mediante las que se estudiará el singular registro del Neolítico Antiguo Andaluz y el desarrollo del paisaje agrario andalusí, respectivamente.

Así lo ha explicado el delegado territorial de Cultura, Eduardo Lucena, quien ha detallado el objetivo de cada una de ellas. Así, por un lado, el yacimiento del Cerro del Cercado, en Priego de Córdoba, será objeto de una exhaustiva excavación en extensión, sondeos arqueológicos y prospección mediante georradar.

Esta actuación, bajo la codirección de Rafael María Martínez Sánchez y María Dolores Bretones García, busca profundizar en el singular registro del Neolítico Antiguo Andaluz que caracteriza al enclave. El proyecto prioriza la protección patrimonial, el aumento de la resolución cronológica y el desarrollo de nuevas líneas de investigación científica sobre la ocupación humana de la zona.

En paralelo, el sector norte de las Sierras Subbéticas (Zuheros, Luque, Carcabuey, Cabra y Doña Mencía) será investigado mediante una prospección arqueológica dirigida por José Alberto Delgado Arcos en el marco de una tesis doctoral. El objetivo es reconstruir la organización productiva y el desarrollo del paisaje agrario andalusí, así como analizar la transición tras la conquista cristiana y la gestión comunal de los recursos de montaña, aspectos fundamentales para comprender la historia económica y social de la región.

Ambas actuaciones, tuteladas por la Delegación Territorial de Cultura y Deporte, cuentan con todos los avales técnicos y metodológicos, así como los presupuestos correspondientes, garantizando que los materiales recuperados serán depositados en el Museo Arqueológico de Córdoba para su estudio y conservación.

La Junta de Andalucía reitera así su "compromiso con la investigación, la conservación y la puesta en valor del patrimonio arqueológico provincial, facilitando el avance del conocimiento histórico y científico de Córdoba y su entorno".