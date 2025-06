Nieto ve "incomprensible" que el Gobierno agrupe "los asuntos de violencia sobre la mujer" en Córdoba capital

CÓRDOBA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ve "incomprensible" que el Ministerio de Justicia, "en una resolución de la semana pasada, a través de un decreto", decidiera "unilateralmente, en contra del criterio de la Consejería de Justicia, del presidente de la Audiencia Provincial y del fiscal jefe de Córdoba, agrupar en Córdoba capital los asuntos de violencia sobre la mujer de Pozoblanco y de Lucena".

A este respecto y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, Nieto ha dicho que dicha "integración nos parece que está cosida simplemente para conseguir unos números en el módulo que tiene que resolver ese juzgado de nueva creación" en la capital cordobesa, "que rompe absolutamente la lógica ordenación de los asuntos en la provincia de Córdoba, que genera un agravio incomprensible en Lucena y en la zona Sur de Córdoba y que ya es la gota que ha colmado el vaso en relación a la violencia de género en Andalucía para este consejero".

Por eso, según ha señalado, la Junta ya le ha exigido al Ministerio de Justicia "una respuesta clara en torno a qué criterio seguir, con comarcalización, sí o no, de la violencia de género en Andalucía", porque ya "nos creó un problema en Algeciras (Cádiz), con una decisión unilateral y exactamente igual que la que se ha tomado ahora".

De hecho, según ha argumentado el consejero, "se han ido tomando decisiones posteriores incomprensibles, como la creación de un juzgado en Dos Hermanas (Sevilla), que no era donde se necesitaba más, y ahora lo vuelve a hacer en el caso de Córdoba con la agrupación de Lucena" en el nuevo juzgado de Córdoba capital.

Por ello, la Junta quiere que "el Ministerio nos diga si la comarcalización de los servicios de violencia sobre la mujer es buena o es mala. Si es buena, hagámoslo en todas las provincias y en todas las comarcas, y si no es buena, no lo hagamos en ninguna, porque no tiene sentido que a unos sitios les demos una solución y a otros sitios les demos justamente la contraria".

En el caso de que desde el Gobierno se apueste por la comarcalización, "nosotros no nos vamos a negar a comarcalizar los servicios", si bien "lo lógico es que en Córdoba se hiciera una comarcalización que agrupara el Norte de la provincia y otra que agrupara el Sur, y para eso es fundamental que Lucena sea el lugar donde se agrupe todo ese servicio de la zona Sur".

Entre tanto, según ha criticado Nieto, "el desconocimiento, la arbitrariedad y las decisiones incomprensibles del Ministerio de Justicia nos están llevando a un deterioro que ya es insoportable", puesto que "nos obligan a sacar de donde no tenemos casi 60 millones de euros para financiar una ley que aprobó el Ministerio sin consenso y sin debate con las comunidades autónomas, y ahora nos intentan seguir volcando responsabilidades que toman ellos en Madrid, pero que tenemos que gestionar nosotros en Andalucía, en este caso en la provincia de Córdoba y en el municipio de Lucena".

El resultado de ello, según ha avisado Nieto, es que "el Colegio de Abogados de Lucena ha decidido ser muy beligerante con esta decisión, y nosotros le apoyamos". Es más, "en los municipios de la zona Sur de Córdoba se anuncia que va a haber mociones en los plenos pidiendo que no se realice esa agrupación, porque es absolutamente incomprensible y fuera de lógica, y deja en una situación muy débil a las víctimas de violencia sobre la mujer en la zona Sur".

El consejero de Justicia ha aclarado, por último, que lo que quiere la Junta es que "el Ministerio de Justicia entienda que nosotros estamos más cerca del territorio, que tenemos la responsabilidad, que asumimos los costes de decisiones de ese tipo y que nos tiene que hacer caso cuando se toman este tipo de decisiones".