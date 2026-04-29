Recepcionada la obra de la nueva agrupación de vertidos y EDAR de Algallarín (Córdoba)

Archivo - Una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en una imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha sido informado de la entrega de la agrupación de vertidos y la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Algallarín, entidad local autónoma (ELA) que pertenece al municipio cordobés de Adamuz. En total, esta obra hidráulica ha supuesto la inversión de más de cuatro millones de euros.

Según informa la Administración autonómica, con esta actuación se ha dotado a la ELA de un sistema de depuración del que carecía y que ha supuesto, entre otras medidas, la instalación de más de dos kilómetros de conducciones.

Además de estos colectores y de la construcción de la EDAR, el proyecto ha incluido la puesta en servicio de otros elementos como una estación de bombeo que permite trasladar las aguas residuales desde el punto de vertido hasta la depuradora. La nueva EDAR puede dar respuesta a una población superior a los 900 habitantes y tiene capacidad para tratar 158 metros cúbicos de aguas residuales al día.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la situación hidrológica de Andalucía, que cuenta actualmente con 10.458 hm3 embalsados. Este volumen supone el 87,71% de su capacidad total de almacenamiento (11.924 hm3) y un incremento de 9 hm3 (+0,08%) respecto al último registro. Respecto a la misma fecha de 2025, se observa una subida de 3.135 hm3; y, en comparación con la media de la última década, se acumulan 4.274 hm3 más.

Analizando las diferentes demarcaciones hidrográficas, en la del Guadalquivir se observa una subida de 19 hm3 (+0,24%) respecto a la semana anterior, que posiciona a la cuenca al 87,44% de su capacidad con 7.027 hm3. Este dato supera en 2.117 hm3 el agua almacenada en la misma semana del año pasado; y supone contar con 3.018 hm3 más que el promedio de los últimos diez años.

En el caso de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, el agua almacenada alcanza los 904 hm3 (79,02%) tras aumentar en 5 hm3 (+0,44%) respecto a la semana anterior. En comparación con la misma fecha de 2025, los datos actuales reflejan un incremento de 247 hm3; y la subida es de 313 hm3 respecto a la media de la década. Sin embargo, en la demarcación Guadalete-Barbate se han reducido los recursos hídricos acumulados en 6 hm3 (-0,37%) en los últimos días y almacena ahora un total de 1.489 hm3 (91,41%).

Por el contrario, el registro actual supone un incremento de 576 hm3 en comparación con el agua embalsada en la misma semana de 2025; y de 641 hm3 si se compara con el promedio de los últimos diez años. Al igual que en la cuenca gaditana, los embalses del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza han experimentado una reducción de sus recursos hídricos almacenados.

En concreto, esta demarcación cuenta ahora con 1.038 hm3, que representan el 93,1% de su capacidad total de almacenamiento y una bajada de 9 hm3 respecto a los datos de la semana pasada (-0,81%). Sin embargo, la demarcación ha ganado 195 hm3 de agua en comparación con el registro de la misma fecha de 2025; y el aumento es de 302 hm3 respecto a la media de los últimos ocho años.