Sanz afirma, ante la demanda de una afectada por los cribados de cáncer de mama, que su "prioridad son las mujeres"

Sanz atiende a los periodistas en Cabra. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha afirmado este lunes, respecto a la crisis de los cribados de cáncer de mama en la comunidad, que, para la Junta de Andalucía, "la prioridad son las mujeres", y por eso están "volcados en que se desarrolle toda la tramitación" en el caso concreto de Anabel, una de las mujeres afectadas, representada por la Asociación Amama, que demandará al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que la indemnice.

A este respecto y en declaraciones a los periodistas, Sanz, quien ha realizado una visita técnica a una farmacia de Cabra (Córdoba), donde se aplica un programa piloto para mejora la dispensación de tratamientos crónicos, ha señalado que "las reclamaciones al SAS son de toda la vida, no son de ahora y, por tanto, se siguen los procedimientos, siempre poniendo a la mujer como prioridad", aclarando que debe hacerse "toda la tramitación", para que, "lógicamente, todo el mundo pueda garantizarse sus derechos".

En consecuencia y según ha asegurado, en la Administración sanitaria andaluza trabajan para "garantizar todos los derechos y, en ese sentido, todos los procedimientos se tramitan, y en todos los casos siempre se tramitan", y "lógicamente el ciudadano siempre tiene derecho a reclamar y luego o a ser atendido en la reclamación o ir a los tribunales a reclamar sus derechos", lo cual "ha ocurrido siempre".

Así, el consejero de Sanidad ha subrayado que "reclamaciones al SAS sobre este tema han existido antes y ahora, porque el ciudadano tiene derecho a reclamar la mejor prestación y la mejor asistencia y, por tanto, todos los ciudadanos tienen el mismo derecho".

De este modo y sobre el caso concreto la mujer afectada que ha anunciado la demanda contra el SAS, Sanz ha reiterado que en la Junta está "desarrollando todos los trámites", alegando que "existe un procedimiento y caben todo tipo de posibilidades", y "el ciudadano también tiene derecho a poder ir a los tribunales a reclamar. De hecho, ha habido noticias recientemente de cómo se han archivado buena parte de las denuncias planteadas y ya veremos qué ocurre con la totalidad" de las mismas, porque "ya se habían archivado nueve de las 14 denuncias".

Además, según ha argumentado el consejero de Sanidad, "la Administración tiene derecho a defenderse y cada uno tiene derecho a reclamar. Dejemos que los procedimientos persistan", resaltando, por último, que "no hay diferencia entre los procedimientos de antes y los de ahora. Antes también se reclamaba a la Administración y se resolvía según procedimientos", e "igual ahora".