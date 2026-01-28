El Hospital Virgen de las Nieves de Granada inaugura consultas para atender a menores con problemas de salud mental

El delegado territorial de la Consejería de Sanidad en Granada, Indalecio Sánchez-Montesinos, en su visita al Hospital Virgen de las Nieves de Granada. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha inaugurado el área de consultas externas para la atención a la salud mental infantil y juvenil, en un espacio diferenciado de los adultos, ubicada en el centro periférico de consultas externas anexo al Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación.

Con la puesta en marcha de estas consultas, el hospital granadino ofrece una "atención integral y completa" a estos menores, ya que , según ha explicado la Consejería en una nota, el pasado año se creó el área de hospitalización, 2un espacio renovado, con cuatro habitaciones, para dar respuestas a los casos más graves que requieren atención exhaustiva y continuada".

El delegado territorial de la Consejería de Sanidad, Indalecio Sánchez-Montesinos, ha inaugurado estas nuevas instalaciones y se ha mostrado "muy satisfecho" en "poder cubrir toda la atención sanitaria infanto-juvenil de salud mental, un compromiso de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias para avanzar en tratamientos y humanización, con espacios diferenciados, y también para facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios en salud mental".

Según ha explicado el jefe de servicio de Salud Mental, Juan López Castillo, la nueva área consta de "cuatro consultas diseñadas para ofrecer una atención integral, especializada y cercana y para favorecer la detección precoz, la intervención temprana y el acompañamiento continuado" y ha remarcado que "son espacios que facilitan el trabajo con las familias, la coordinación con los centros educativos y la continuidad asistencial, reducen el riesgo de cronificación y mejoran el pronóstico a largo plazo".

El experto ha señalado que "la infancia y la adolescencia son etapas de especial vulnerabilidad, pero también de enorme potencial". "Entre el 10 y el 20% de los menores presentan algún trastorno mental en un momento dado y, aproximadamente, la mitad de los trastornos mentales en la edad adulta comienzan antes de los 14 años", ha añadido.

Asimismo, Salud ha indicado que las principales patologías que atiende el equipo de profesionales en esta etapa de la vida son la ansiedad, depresión, trastornos del comportamiento o del neurodesarrollo y dificultades emocionales graves que afectan a menores y a sus familias, lo que, a su juicio, "condiciona el bienestar, rendimiento escolar y relaciones sociales".

López Castillo ha subrayado que "en nuestro entorno, los registros sanitarios muestran un aumento sostenido de la demanda de atención en salud mental infanto-juvenil en los últimos años, especialmente tras la pandemia, con un incremento significativo de los problemas emocionales, como la ansiedad y la depresión, de la conducta y de las situaciones de crisis en adolescentes, así como la necesidad de prevención del suicidio" por lo que ha remarcado que "los menores necesitan espacios propios, profesionales especializados y entornos seguros, adaptados a su desarrollo emocional, cognitivo y social".

"Necesitan ser escuchados en lugares donde se sientan comprendidos, protegidos y libres de estigmas", ha manifestado.

El equipo multidisciplinar que atiende a estos menores, psiquiatras, psicólogos, trabajadoras sociales y enfermería, está altamente especializado en el abordaje y cuidados de los distintos trastornos de salud mental.

El inicio de actividad de estas consultas y de la hospitalización infanto-juvenil se suman a la atención en hospital de día y a la unidad de rehabilitación pediátrica con lo que, tal y como ha manifestado la directora gerente, María Ángeles García Rescalvo, "el hospital completa el ciclo de la atención a la salud mental infanto-juvenil de forma holística e integral, cumpliendo con todos criterios y objetivos para la actividad asistencial y la humanización de nuestros pacientes, con espacios cálidos en los que el personal de Gestión y Servicios ha cuidado de todos los detalles y decoración, con motivos infantiles".