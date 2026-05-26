La Junta ayuda a la empresa Horneados y Fritos el Elefante Rosa a instalarse en Guadix (Granada)

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, el delegado de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Gumersindo Fernández,, y el alcalde de Guadix, Jesús Lorente, en la empresa Fritos el Elefante Rosa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GUADIX (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, y el delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Gumersindo Fernández, junto con el alcalde de Guadix, Jesús Lorente, han visitado la empresa Horneados y Fritos el Elefante Rosa en Guadix que ha recibido una subvención de 200.000 euros de la Consejería de Industria, Energía y Minas.

El objeto de esa ayuda ha sido la adquisición de naves industriales en el conjunto industrial ubicado en el Polígono Industrial La Marcoba en Guadix, que constituyen la infraestructura básica para el traslado, ampliación y mejora de la planta de tostado de frutos secos.

Las nuevas instalaciones están adaptadas para usos industriales con espacios distribuidos en diferentes niveles, preparadas para actividades productivas, de almacenamiento, procesamiento y oficinas.

También disponen de capacidad suficiente para futuras expansiones de la línea de tostado y envasado.

Asimismo, la ubicación estratégica de las naves en un área industrial bien dotada ha facilitado el acceso más eficiente a las redes de transporte y logística, mejorando los tiempos de distribución.

El delegado ha agradecido al equipo comercial y gerencial del Elefante Rosa por "llevar 38 años dando calidad, dando servicios y exportando a toda la provincia de Granada, a toda Andalucía y a toda España un producto de máxima calidad" y ha resaltado "el apoyo de la Junta de Andalucía a esa transformación y ese traslado desde Huéneja a Guadix y la apuesta de la empresa por la creación de empleo, la calidad y el emprendimiento".

El alcalde ha asegurado que "para Guadix es una magnífica noticia que empresas como El Elefante Rosa elijan nuestra ciudad para instalarse, crecer y desarrollar su trabajo, desde el Ayuntamiento estamos haciendo un esfuerzo constante para facilitar la implantación de nuevas empresas, acompañar a quienes quieren invertir en Guadix y crear las mejores condiciones posibles para que nuestro municipio sea un lugar atractivo para emprender, producir y generar empleo".

Por su parte el gerente ha resaltado "el reto de la empresa con ese traslado que nos va a permitir seguir avanzando y dar un producto de calidad, como las pipas con almendra, a los consumidores".