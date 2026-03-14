La Junta inaugura la nueva EDAR de Deifontes (Granada) tras una inversión de 3,7 millones

Inauguración de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Deifontes (Granada). - JUNTA DE ANDALUCÍA

DEIFONTES (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, y la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Lidia Reyes, han inaugurado la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Deifontes, una infraestructura hidráulica en la que la Junta de Andalucía ha invertido 3,7 millones de euros para mejorar el tratamiento de las aguas residuales de unos 2.600 habitantes del municipio y "contribuir a la protección del medio ambiente al verter el efluente depurado al cauce de Río Cubillas".

El objeto de las obras, que han tenido una duración de 24 meses, han sido la construcción de los colectores y la EDAR, según ha detallado este sábado la Junta en una nota. Se proyectó un colector interceptor general que recoge los ocho puntos de vertido actuales que vierten a ambos márgenes del río Cubillas. Éste se divide en tres tramos en gravedad de unos 1.704 metros de longitud total, y dos tramos en impulsión de unos 1.301 metros de longitud.

Durante el acto, ambos responsables han destacado el "compromiso de la Junta de Andalucía con la mejora del saneamiento y la depuración en la provincia de Granada", donde en los últimos años, del 2019 al 2026, el Gobierno autonómico ha invertido "183 millones de euros en actuaciones y obras hidráulicas".

"Concretamente tenemos 44 actuaciones que se han desarrollado y que se están desarrollando tipo como esta, de las cuales ya tenemos acabadas 26, y en las demás estamos trabajando por terminarlas, encontrándose en diversas fases", según han explicado los delegados, que han subrayado que esto permite "avanzar en el cumplimiento de la normativa europea y en la mejora de la calidad de las masas de agua".

Granados ha subrayado que "esta actuación forma parte del impulso inversor que el Gobierno andaluz está realizando en materia de depuración gracias al canon de mejora de infraestructuras hidráulicas, un instrumento que está permitiendo acelerar la construcción de instalaciones necesarias para los municipios granadinos".

Ha añadido que con esta nueva depuradora se sigue "avanzando en un objetivo prioritario" cual es "dotar a nuestros municipios de infraestructuras modernas que garanticen un adecuado tratamiento de las aguas residuales y contribuyan a la sostenibilidad ambiental", ha señalado.

COMPETENCIAS Y PLANIFICACIÓN HIDRÁULICA

Desde el Gobierno andaluz puntualizan que la intervención de la Junta en este ámbito se remonta al Real Decreto 1132/1984, que traspasó a la recién creada comunidad autónoma las funciones y servicios del Estado en materia de abastecimiento y saneamiento de poblaciones, en el marco de la cooperación con las corporaciones locales.

La Ley de Bases del Régimen Local establece que el abastecimiento de agua potable y la evacuación y tratamiento de aguas residuales son competencias propias de los municipios, mientras que las diputaciones provinciales coordinan estos servicios en localidades de menos de 20.000 habitantes.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la comunidad "competencias exclusivas en materia de obras públicas de interés autonómico". En este marco, la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía, define las denominadas obras de interés de la Comunidad Autónoma, entre las que se incluyen las infraestructuras de abastecimiento y depuración declaradas por el Consejo de Gobierno.

A partir de este marco normativo, el acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010 declaró de interés autonómico diversas actuaciones hidráulicas destinadas a mejorar la calidad de las aguas en Andalucía, entre las que se incluían 69 actuaciones de saneamiento y depuración en la provincia de Granada.

INVERSIONES EN DEPURACIÓN EN GRANADA

Gracias a esta planificación y a los recursos procedentes del canon de mejora, la Junta ha ejecutado en los últimos años "importantes infraestructuras" en la provincia, entre las que, según explican desde el Gobierno andaluz, destacan las agrupaciones de vertidos del área metropolitana de Granada, la ampliación de la EDAR de Los Vados en Granada capital, con una inversión cercana a los 30 millones de euros, o las depuradoras de Huétor Tájar, Montefrío, Guadahortuna, Zújar, Carataunas, Torvizcón y Deifontes.

Actualmente, el Gobierno andaluz tiene 25 actuaciones en ejecución o a punto de iniciarse en la provincia, que suman más de 80 millones de euros en infraestructuras de saneamiento y depuración. Entre ellas destacan las agrupaciones de vertidos del sistema Dílar y del sistema Sur del área metropolitana, así como las depuradoras de La Mamola, Pedro Martínez, Lugros y Cádiar, o la remodelación de las EDAR de Guadix y Ugíjar.

PRÓXIMOS RETOS

La delegada territorial, Carmen Lidia Reyes, ha señalado que "uno de los grandes retos" en esta materia "es completar la depuración en los municipios de más de 2.000 habitantes, un objetivo que establecía la antigua directiva europea sobre aguas residuales urbanas y cuyo cumplimiento acumula retrasos en España", ha abundado.

Además, la nueva directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas de 2024 amplía la obligación de depuración a los núcleos de más de 1.000 habitantes antes de 2035, lo que "exige continuar con el esfuerzo inversor".

En este sentido, la Junta de Andalucía prevé licitar en los próximos meses nuevas actuaciones en la provincia por valor cercano a los 100 millones de euros, entre las que se incluyen las depuradoras de Moraleda de Zafayona, Alhama de Granada, Salar, Lanjarón, Vélez de Benaudalla o Iznalloz, así como nuevas agrupaciones de vertidos en el área metropolitana.

Granados ha concluido destacando que "infraestructuras como la EDAR de Deifontes son esenciales para garantizar el desarrollo sostenible de nuestros municipios y cumplir con los compromisos ambientales europeos".

Por su parte, el alcalde de Deifontes, Francisco Abril, ha destacado durante la inauguración de la nueva depuradora el "orgullo" que supone para el municipio contar con una infraestructura de este tipo, subrayando que se trata de una obra que "a muchos municipios les gustaría tener", y que, en su opinión, demuestra que el pueblo "sigue avanzando en servicios e infraestructuras".

En su intervención ha defendido la importancia de aprovechar los recursos hídricos para la agricultura, motor principal del municipio, y ha animado a los vecinos a sentirse "muy orgullosos" de un equipamiento "pensado para el beneficio de toda la localidad".