'Lorca y Granada en los Jardines del Generalife' supera la mitad del aforo disponible a un mes de su inicio

Archivo - Teatro del Generalife en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Lorca y Granada en los Jardines del Generalife', que dará comienzo el próximo 31 de julio con el espectáculo 'Las gitanas cantan y bailan a Lorca', encabezado por la bailaora Manuela Carrasco, ha superado más de la mitad del aforo disponible a un mes de su inicio.

En esta edición, que celebra el 25 aniversario del programa, pasarán también por este espacio el Ballet Flamenco de Andalucía dirigido por Patricia Guerrero, y el 30 aniversario de la publicación y gira de 'Omega', de la mano de Kiki Morente, Lagartija Nick y el bailaor Israel Galván como artista invitado.

El cartel de esta edición reúne a compañías y creadores de reconocido prestigio, que aportan nuevas miradas sobre una obra que continúa siendo referente en la cultura contemporánea.

Hasta la fecha, más de la mitad de las localidades disponibles en esta edición, un total de 29.450, se han vendido. Además, hay reservas de grupos procedentes de casi todas las provincias andaluzas, exceptuando Cádiz y Huelva, lo que testimonia el peso del programa entre el público andaluz en sus 25 años de existencia.

LORCA ENTRE TRADICIÓN Y EXPERIMENTACIÓN

Para este año, la programación del ciclo se articula en torno a tres propuestas que abordan la obra lorquiana desde la creación actual, manteniendo el equilibrio entre tradición y experimentación.

Así, entre el 31 de julio y el 15 de agosto se pondrá en escena 'Las gitanas cantan y bailan a Lorca', que pone el acento en la transmisión del legado del poeta de Fuente Vaqueros a través del cante y el baile.

La bailaora Manuela Carrasco, Premio Nacional de Danza, como figura principal de un elenco que contará con Pastora Galván también al baile, el cante de Aurora Vargas y Esperanza Fernández como artistas invitadas y con la colaboración de la actriz granadina Coco Reyes, dirigidas por el coreógrafo Miguel Ángel Rojas.

El elenco mostrará en escena la esencia de las mujeres que habitan en la obra de Lorca. Inspirándose en 'Romancero Gitano', la propuesta escénica celebra el encuentro entre dos de las expresiones culturales más universales de Andalucía: la poesía de Lorca y el arte flamenco.

El testigo lo tomará en la tercera semana de agosto el Ballet Flamenco de Andalucía, que sube a las tablas del Generalife 'Tierra Bendita. Tierra vieja de candil', una suite flamenca que explora las raíces culturales andaluzas como espacio simbólico y creativo, situando el flamenco como eje expresivo en diálogo con la sensibilidad poética de Lorca. Se ofrecerán cuatro noches únicas, del 19 al 22 de agosto.

Y, como broche de oro a esta edición, Kiki Morente, Lagartija Nick e Israel Galván traen a Granada 'Omega, 30 aniversario' en una revisión escénica del mítico trabajo discográfico impulsado por Enrique Morente.

El espectáculo propone una relectura contemporánea de la conexión entre flamenco, poesía y rock y recupera la fuerza transformadora de un proyecto clave en la renovación de los lenguajes musicales y en la difusión de los textos lorquianos. La cita será los días 27, 28 y 29 de agosto.

ENTRADAS

Las entradas para los tres espectáculos están disponibles online en la página web www.lorcaygranada.es y a través del teléfono 662 862 145.

A partir del 15 de julio se podrán adquirir físicamente en las taquillas del Corral del Carbón y, desde el 31 de julio, en las taquillas del Generalife.

Los precios oscilan entre los 23 euros de la venta anticipada y los 35 euros de la entrada general para los espectáculos 'Las gitanas cantan y bailan a Lorca' y 'Tierra Bendita. Tierra vieja de candil'.

El concierto 'Omega, 30 aniversario' cuenta con entradas desde 35 euros y una zona preferente de 50 euros.

El programa contempla diversas modalidades de descuento para estudiantes, desempleados, pensionistas, visitantes de la Alhambra y Generalife, grupos organizados y público infantil, además de promociones especiales para determinadas funciones.

La organización dispone asimismo de localidades adaptadas para personas con diversidad funcional, incluyendo acompañante, y ofrece una tarifa especial de aparcamiento en el Generalife para los asistentes a las funciones.