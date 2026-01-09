Moreno ve un "objetivo electoral" en la reforma de la financiación y exige a Sánchez negociación con todas las CCAA

1041082.1.260.149.20260109115448 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este viernes, en la estación de esquí de Sierra Nevada - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

MONACHIL (GRANADA), 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este viernes al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, que la reforma del sistema de financiación autonómica se negocie con todas las comunidades, de manera multilateral, para intentar llegar a un "consenso". Moreno ha denunciado que se ha "empezado francamente mal" con el acuerdo "unilateral" del Gobierno central con ERC sobre la financiación de Cataluña.

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la estación de esquí de Sierra Nevada, Moreno ha indicado que la reforma de la financiación autonómica que este viernes está presentado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le genera "muy poca credibilidad" y tiene más bien un objetivo "electoral" ante los comicios que se celebrarán en varias comunidades en este año.

Para Moreno, que una ministra de Hacienda "que ha sido incapaz de aprobar un solo presupuesto en tres años, nos venga ahora con una iniciativa de una reforma integral del modelo de financiación a escasos meses de unas elecciones, pues me parece que tiene un objetivo más electoral que el de solucionar un problema".

Asimismo, el presidente andaluz ha calificado de "poco creíble" la propuesta que Montero ponga sobre la mesa cuando ayer acudió a la Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que está "inhabilitado para cargo público por sentencia firme del Tribunal Supremo", para acordar un modelo de financiación "especial y singular" para Cataluña.

"A mí como andaluz y como presidente de todos los andaluces, no me puede representar, ni a nueve millones de ciudadanos, un independentista condenado e inhabilitado para cargo público hasta el año 2031", ha indicado Juanma Moreno, para quien todo lo que tiene que ver con la reforma de la financiación autonómica "ha comenzado francamente mal".

"Esta es, sin duda alguna, la peor manera de empezar una negociación sobre financiación autonómica", ha añadido el presidente andaluz, que ha señalado que su gobierno analizará la propuesta presentada este viernes por Montero.

Ha insistido en que las cosas se tendrían que haber hecho de otra manera desde el principio: "Lo primero que tendría que haber hecho la señora Montero es convocar al Consejo de Política Fiscal y Financiera y convocarnos a todos los presidentes; lo segundo, presentar el proyecto; lo tercero, negociarlo con todas las comunidades autónomas, y lo cuarto, intentar llegar a un consenso".

Sin embargo, según ha apuntado, lo acontecido obedece a que una vez más estamos ante el "problema de gobernabilidad" de Pedro Sánchez, que "necesita el apoyo de ERC", al igual que también lo "necesita" el gobierno del PSC en Cataluña. "Y los paganos, pues somos el resto de España", ha apuntado.

Moreno ha indicado que le sorprende escuchar a Sánchez defender la "multilateralidad" en el contexto internacional, algo con lo que él está también de acuerdo, y luego "romperla" en España y optar por la "unilateralidad" en la reforma del sistema de financiación autonómica, como se ha puesto de manifiesto con el acuerdo con ERC.

"Una vez más, incoherencia por parte del señor Sánchez y una vez más estamos viendo fuegos de artificio", ha señalado Juanma Moreno, quien ha expresado que le da "pena" de cómo se están haciendo las cosas.

"Se está haciendo un traje a medida de Junqueras que no le va a quedar bien a Andalucía porque la ordinalidad, que es una palabra bastante fea, no la podemos aceptar porque es sinónimo de ruptura de la igualdad", ha añadido Juanma Moreno, recalcando que ordinalidad es "desigualdad", algo que ni Andalucía ni otras comunidades pueden aceptar.

"Una decepción más, una incoherencia más y un conejo de la chistera que creo que se están sacando a un mes de unas elecciones en Aragón, a mes y medio de unas elecciones en Castilla y León y a cinco meses de unas elecciones en Andalucía", ha señalado Juanma Moreno, quien ha insistido en que todo es muy "poco serio".