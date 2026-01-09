La Junta no cree que Montero tenga "capacidad" de aprobar su modelo de financiación que "huele a promesa electoral"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, en Benalmádena (Málaga) este viernes. - ESTHER LOBATO/EUROPA PRESS

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha augurado este viernes que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no tendrá "capacidad" de aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica que ha diseñado su departamento, al igual que no ha podido, en lo que va de legislatura, sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado por falta de apoyos suficientes en las Cortes Generales.

Así lo ha trasladado la consejera portavoz de la Junta en unas declaraciones a los medios en el marco de un acto en Benalmádena (Málaga) para colocar la primera piedra de las obras del nuevo instituto de la localidad, y al hilo del nuevo modelo de financiación autonómica que ha presentado este viernes María Jesús Montero en rueda de prensa en la sede del Ministerio de Hacienda, en Madrid.

Carolina España ha comenzado opinando que dicho nuevo modelo "huele a humo, a promesa electoral", y ha criticado que "se ha negociado de forma unilateral" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez "con el líder de Esquerra Republicana" de Cataluña (ERC), Oriol Junquieras, de quien la portavoz de la Junta ha remarcado que es "un político inhabilitado para cargo público por el 'procés'" independentista catalán, y que "luego ha sido amnistiado por el Gobierno".

La consejera ha criticado que Junqueras "ha sido recibido en La Moncloa como si fuera un jefe de Estado, ha negociado con el Gobierno de España cómo se van a distribuir los impuestos que pagamos todos los españoles", y, siendo "un representante de un partido político que lo que quiere es separarse de España, nos dice cómo vamos a recibir los andaluces los impuestos que pagamos todos los españoles".

La portavoz de la Junta ha hablado de "un nuevo chantaje más del independentismo y un agravio más para Andalucía" de la mano de "un nuevo privilegio al independentismo para seguir unos días más en la Moncloa", y en todo caso ha señalado que, igual que Montero "no tiene capacidad para aprobar un Presupuesto, tampoco tendrá capacidad para aprobar un nuevo sistema de financiación que se ha negociado de forma unilateral y de espalda a todas las comunidades autónomas".

La titular andaluza de Hacienda ha precisado, en todo caso, que aún tiene que "conocer los detalles" del modelo que ha diseñado el Gobierno porque se ha presentado este mismo viernes por la mañana, pero en todo caso ha avanzado que en el Ejecutivo del PP-A temen que "sea propaganda electoral".

Además, ha criticado que "en siete años de gobierno" de Pedro Sánchez "no se ha querido compensar a Andalucía por esa infrafinanciación" que sufre y por la que recibe "1.528 millones de euros menos cada año que la media" de las comunidades, según ha puesto de relieve la consejera de Hacienda, quien también ha censurado que, en sus más de siete años como ministra del ramo, María Jesús Montero "no ha movido un solo dedo para compensar a Andalucía con un fondo transitorio" de nivelación.

"MÁS RECURSOS A LAS COMUNIDADES MÁS RICAS"

Carolina España también ha criticado que el nuevo sistema de financiación plantea "dar más recursos a las comunidades más ricas", algo que, según ha denunciado la consejera, supone "un misil al principio de igualdad de los ciudadanos que dicta nuestra Constitución, porque no son los territorios los que tributan, sino los ciudadanos", según ha remarcado.

En esa línea, la portavoz de la Junta ha criticado que "una ministra andaluza es la que está diseñando un sistema de financiación que en principio a quien beneficia seguro es al independentismo", y que "no nos ofrece a Andalucía acabar con las desigualdades".

"Hay más recursos para todos, pero también hay más desigualdades para todos y, en especial, más agravios y más desigualdades para Andalucía", ha comentado también la consejera de Hacienda, quien, en todo caso, ha señalado que desde el Gobierno andaluz van a "analizar muy bien todas las cuestiones de este nuevo sistema de financiación" que ha presentado el Ministerio que dirige María Jesús Montero.

La consejera también ha querido recordar que el sistema de financiación que sigue aplicando se pactó en 2009 entre el entonces presidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), y al respecto ha advertido de que "cada vez que se acuerda algo entre el Gobierno socialista y ERC, quien sale perdiendo son los españoles y es Andalucía, porque de ahí se derivan esos 1.528 millones de euros que nos faltan cada año", ha apuntado.

DEFIENDE LA "AUTONOMÍA FISCAL" DE CCAA FRENTE A LA "ARMONIZACIÓN FISCAL"

Por otro lado, la consejera de Hacienda también ha llamado la atención sobre la intención que podría tener el Gobierno, a su juicio y según ha interpretado de la rueda de prensa de Montero, de "terminar con la autonomía fiscal de las comunidades autónomas" a través de su propuesta de "armonización fiscal", que, según ha sostenido la portavoz del Ejecutivo andaluz, equivale a "subidas de impuestos".

En esa línea, la consejera se ha preguntado si es que desde el Gobierno quieren "que las comunidades autónomas subamos impuestos", y que, en el caso concreto de Andalucía, "volvamos a imponer el impuesto de sucesiones y donaciones", que la Junta bonifica actualmente.

En ese punto, la consejera de Hacienda ha aseverado que "los ciudadanos no pueden más, están cansados de pagar tantos impuestos", por lo que "habría que hacer una reflexión de si esta es la forma más adecuada de dotar de recursos a las comunidades autónomas, o si el Gobierno de España tendría que apretarse el cinturón y ver qué partidas son susceptibles de reducirse".

"Porque nosotros, desde luego, no estamos a favor de la subida de impuestos a los ciudadanos", ha querido dejar claro la consejera andaluza de Hacienda, quien en ese punto ha reivindicado las bajadas de impuestos del Gobierno de Juanma Moreno en sus siete años en la Junta, y ha subrayado que, "siempre que podamos, lo vamos a hacer", desde la premisa de que "el dinero donde tiene que estar es en el bolsillo de los ciudadanos para que puedan seguir consumiendo, para que las empresas puedan seguir invirtiendo, para que se genere más economía y más empleo y se incremente la recaudación, pero no subiendo los impuestos", ha zanjado Carolina España.