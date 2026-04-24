Registrado un terremoto de 3,5 con epicentro en Jayena (Granada) que no provoca daños

El terremoto se ha sentido en varias poblaciones de Granada e incluso en Torrox, en Málaga. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 3,5 con epicentro en Jayena (Granada) ha sido sentido esta madrugada por la población, aunque sin provocar daños, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA 112) ha atendido esta madrugada varios avisos de distintos puntos de la provincia granadina (Padul, Ogíjares, Escúzar, Alhama...) e incluso de Torrox (Málaga) alertando de haber sentido un temblor aunque sin que se hayan registrado ningún tipo de daños personales ni materiales.

Según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el terremoto se ha registrado a las 6,06 horas de la madrugada con epicentro al este de Jayena, magnitud 3,5 y una profundidad de doce kilómetros.

En estos casos, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ofrece una serie de recomendaciones a la población para evitar situaciones de riesgos asociadas a los movimientos de tierra. Este tipo de fenómenos no se pueden predecir, pero sí podemos seguir una serie de pautas de autoprotección para evitar daños.

De forma preventiva es aconsejable tener en casa un botiquín de primeros auxilios y ensayar con nuestra familia cómo actuar en caso de temblor. Otra de las recomendaciones es conocer dónde están y cómo se desconectan las llaves de la luz, el agua y el gas y no colocar objetos pesados en las estanterías que puedan caerse y causarnos algún tipo de daño.

Durante el temblor, si estamos dentro de un edificio nos quedaremos dentro y si estamos fuera, no buscaremos refugio en interior de ninguna edificación, ya que el entrar y salir de los edificios puede causar accidentes. Dentro de un inmueble, buscaremos estructuras fuertes (una mesa, una cama, el dintel de una puerta, junto a un pilar o un rincón) donde protegernos. En ningún caso usaremos el ascensor para evacuar la zona una vez terminado el movimiento de tierra y bajaremos por las escaleras. Si estamos en el exterior, nos alejaremos de cables eléctricos, cornisas, cristales o cualquier otro elemento que pueda desprenderse.

Durante el temblor e inmediatamente después no usaremos ningún tipo de llama (cerilla o mechero); si el temblor de tierra nos sorprende dentro del coche, detendremos el motor donde el tráfico lo permita y permaneceremos dentro del vehículo.

Después del seísmo comprobaremos si hay heridos, si sabemos atenderlos, lo haremos, si no, llamaremos al 112 para pedir ayuda; además, tenemos que comprobar el estado de las conducciones de gas, agua y electricidad (lo haremos visualmente, sin encender nada). Si estamos en el interior de un edificio, lo abandonaremos despacio, sin correr y de forma ordenada; evitaremos difundir informaciones exageradas o falsas y nos mantendremos informados siempre a través de fuentes oficiales.