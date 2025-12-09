Sierra Nevada (Granada) activa un proceso de promoción interna para más de medio centenar de técnicos de remontes

Archivo - Remonte en la estación de esquí de Sierra Nevada, en imagen de archivo - CETURSA SIERRA NEVADA - Archivo

GRANADA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este martes una convocatoria para la apertura de un proceso de selección a través de promoción interna para la cobertura de 59 puestos de oficial de primera fijos y fijos discontinuos en el marco del convenio de remontes de la estación de esquí de Sierra Nevada, en término municipal de Monachil, en el área metropolitana de Granada.

La convocatoria firmada por el consejero delegado de Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí de Andalucía, Jesús Ibáñez, con fecha de este martes, 9 de diciembre, es por tanto para personal técnico especializado en el mantenimiento y la operación de los remontes mecánicos como son teleféricos y telesillas.

La presente convocatoria es pública y de libre acceso para todo el personal de Cetursa Remontes que cumpla con los requisitos generales de la oferta, cuya información pueden consultar estos trabajadores a través de la web de la empresa o del portal de transparencia de la Junta.

La estación invernal de Sierra Nevada, que abría temporada de esquí el pasado 29 de noviembre, cerraba este pasado lunes un "gran puente" de la Constitución y la Inmaculada Concepción tras atraer a más de 29.000 esquiadores y visitantes, según informaron desde Cetursa.

Con una oferta esquiable de 20 kilómetros de pistas concentradas en las zonas de Borreguiles y Río, esta primera gran cita de la temporada invernal ha contado con diez remontes operativos para darles servicio, viviéndose una "gran animación" en las zonas para no esquiadores, según valoraron también desde la empresa, dependiente de la Consejería de Fomento.