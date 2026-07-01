Andalucía pide medidas estatales urgentes para paliar el daño del fuego en el campo de Huelva

Imagen de archivo del incendio de Villanueva de los Castillejos (Huelva). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado declarar el incendio originado el día 8 de junio en Villanueva de los Castillejos (Huelva) como desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario y la Junta ha reclamado al Gobierno central que declare la superficie dañada como zona gravemente afectada y que ponga en marcha los mecanismos compensatorios correspondientes a situaciones de emergencia y de naturaleza catastrófica.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, además de este término municipal, el fuego afectó también a Alosno, Gibraleón y San Bartolomé de la Torre, en la provincia onubense. Dada su magnitud, el Gobierno andaluz activó de forma inmediata el Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), poniendo en marcha un dispositivo que llegó a movilizar a más de 500 profesionales de distintas administraciones y organismos a lo largo de las cuatro jornadas que se mantuvo activo el incendio.

En cuanto a las consecuencias en el campo, el incendio provocó importantes daños en infraestructuras, cultivos y cabaña ganadera; además de afectar a la dehesa onubense dañando la arboleda y el pasto y afectando, por tanto, a la montanera del porcino en extensivo, a la flora y a la fauna cinegética que habita estas áreas naturales.

Asimismo, las llamas afectaron a infraestructuras agropecuarias, sistemas de riego y maquinaria y vehículos agrícolas, entre otros enseres necesarios para las labores agrícolas y ganaderas. En concreto, el fuego arrasó más de 6.300 hectáreas --3.370 hectáreas de Gibraleón, 1.363 hectáreas de San Bartolomé de la Torre y 1.577 hectáreas de Alosno y Villanueva de los Castillejos--; afectó a 30 explotaciones agrarias y dejó unos 300 ejemplares de bovino sin pastos y 14 animales muertos.

Ante esta situación, la Junta de Andalucía reclama al Gobierno central que declare la superficie dañada como zona gravemente afectada y que ponga en marcha los mecanismos compensatorios correspondientes a situaciones de emergencia y de naturaleza catastrófica.

Por su parte, la Consejería de Agricultura estudia la flexibilización de los requisitos de las ayudas europeas que tienen concedidas los titulares de las explotaciones agrarias afectadas por este incendio. Además, el Gobierno andaluz tiene previsto autorizar la alimentación convencional para el ganado ecológico de estas áreas donde el pasto natural prácticamente ha desaparecido por completo.