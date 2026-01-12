Autorizados 14 millones de euros para los colectores y la EDAR de El Cerro del Andévalo y Calañas (Huelva)

Archivo - Imagen de una Edar en la provincia de Huelva. - GIAHSA - Archivo

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado un expediente de gasto para la contratación de las obras de concentración de vertidos y estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de El Cerro del Andévalo y Calañas, en la provincia de Huelva, por un importe presupuestado de licitación de 13,9 millones de euros.

Estas actuaciones fueron declaradas de Interés de la Comunidad Autónoma en octubre de 2010 e incluyen la EDAR y los colectores en El Cerro de Andévalo y sus núcleos y la EDAR y los colectores en Calañas y sus núcleos, ha indicado la Junta en una nota.

También está incluida en el Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, en el que figura la Consejería competente en materia de aguas como administración responsable de la ejecución de esta actuación y como administración financiadora al cien por cien en el periodo 2022-2027.

Esta obra, que tiene un plazo de ejecución es de 36 meses sin posibilidad de prórroga, contempla la construcción de tuberías para agua y aguas residuales, estaciones de bombeo y canalizaciones de aguas sucias. También se va a construir una planta de tratamiento, una estación de bombeo y plantas depuradoras de aguas residuales.