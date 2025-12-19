El centro de salud de Moguer (Huelva) se somete a una nueva reforma para incorporar tres consultas más

Visita de la delegada de Sanidad de la Junta en Huelva, Manuela Caro, al centro de salud de Moguer (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

MOGUER (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha ejecutado, a través del Distrito Sanitario Condado-Campiña del Servicio Andaluz de Salud (SAS), un nuevo proyecto para la mejora del centro de salud de Moguer (Huelva) y el refuerzo, con ello, tanto de la calidad en la atención y los servicios que reciben los vecinos como de las condiciones para el desempeño de su actividad por parte de los profesionales.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la delegada territorial, Manuela Caro, ha visitado este viernes los trabajos efectuados, que forman parte de la tercera actuación de ampliación y reforma de las instalaciones sanitarias llevada a cabo en el municipio moguereño desde el año 2020 por la Junta de Andalucía, con una inversión económica aparejada que asciende a un total de 419.000 euros entre obras realizadas y dotación de mobiliario, material clínico y equipamiento electromédico de última generación. En el acto, la delegada ha estado acompañada por el gerente del distrito, Antonio Ortega.

En lo referente a esta última y más reciente actuación, ha consistido concretamente en la incorporación en el centro sanitario de tres nuevas consultas asistenciales, dos para adultos y una para atención pediátrica, gracias a la reconversión y redistribución de espacios interiores, lo que ha permitido generar también un espacio específico en el área pediátrica, dotando su zona de espera con aseo pediátrico, a la vez que se ha creado un nuevo almacén de material sanitario con mayor accesibilidad para los profesionales, ubicándose este en el área de consultas de adultos.

Junto a ello, se han acometido reparaciones en la cubierta y revestimientos para reforzar la impermeabilización de las dependencias ante las inclemencias meteorológicas. En su conjunto, todas estas intervenciones y la adquisición del equipamiento y mobiliario necesario han tenido un coste de 79.000 euros.

De esta forma se da continuidad a las mejoras en las instalaciones y sus prestaciones que se han ido realizando en el centro de salud de Moguer en los últimos años.

Así, en 2020 se promovió una primera actuación que permitió incrementar su área asistencial con tres nuevas consultas en el Servicio de Urgencias y una nueva sala de estar de los profesionales, así como despachos destinados al trabajador social y el equipo directivo. Mientras que el año pasado se completó una segunda reforma mediante la reconversión igualmente de más espacios interiores con el objetivo de dotarlo de otras tres nuevas consultas, aseo de pediatría y almacén de farmacia.

Las obras desarrolladas han ido acompañadas de la compra de equipos electromédicos más avanzados tecnológicamente y con mayores aplicaciones, entre los que se encuentran ecógrafo, retinógrafo, electrocardiógrafo y desfibriladores, además de la renovación también del sistema de climatización en la primera planta por otro más avanzado y potente, y del nuevo material específico que se ha trasladado a la sala periférica de Fisioterapia ubicada en el polideportivo municipal.

"Se trata de un ampliado listado de mejoras que ratifican el compromiso del Gobierno andaluz con el incremento de los recursos que desde el sistema sanitario público se ofrecen a los vecinos de Moguer, así como de las herramientas con que desarrollan su actividad los profesionales, evitando que tengan que compartir consultas y facilitando en definitiva que dispongan de mejores condiciones", ha enfatizado Manuela Caro.

"MÁS PROFESIONALES"

En paralelo al avance en las instalaciones, para el Distrito Sanitario Condado-Campiña también es una "prioridad" el aumento de los profesionales que integran la plantilla del centro de salud moguereño y lograr así "un impulso a su cartera de servicios en atención primaria".

Fruto de ello, desde 2020 se han incorporado ocho nuevos efectivos: un médico y una enfermera de familia para nuevos cupos asistenciales (los cupos existentes en la localidad ascienden a 12 y ya está autorizada la contratación de personal para el 13), dos enfermeras pediátricas, otra enfermera de familia más, una enfermera referente escolar, un administrativo y un fisioterapeuta.

Todas estas acciones se enmarcan en la Estrategia para la Mejora de la Atención Primaria impulsada por la Consejería de Sanidad, que se sustenta en el aumento de la partida presupuestaria, renovación de las infraestructuras y equipamiento tecnológico, mejora de la accesibilidad de los ciudadanos, potenciación del uso de medios telemáticos para agilizar la respuesta asistencial, desarrollo de proyectos para reforzar la capacidad de resolución de los profesionales, fomento de la continuidad asistencial, promoción de la relación médico-paciente y disminución de los tiempos de espera.