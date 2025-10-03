Huelva contará con 13 actuaciones de la Red Andaluza de Teatros Públicos en octubre

HUELVA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red Andaluza de Teatros Públicos ha programado, en colaboración con los ayuntamientos de Almonte, Aracena, Cortegana, Lepe, Moguer, Punta Umbría, Trigueros y Valverde del Camino trece propuestas escénicas durante el mes de octubre. Esta iniciativa de la Consejería de Cultura y Deporte, organizada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC), ofrecerá funciones de teatro, música, danza y circo en la provincia de Huelva, fomentando la presencia de artes escénicas y la producción artística.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la programación arranca el día 10, a las 20,00 horas, en el Teatro Capitol Sierra de Cortegana con 'El Rey se muere' de la compañía Atalaya donde se refleja una sociedad en progresiva decadencia, en presencia de señales de la naturaleza cada vez más frecuentes e intensas, y la voluntad de no escucharlas, de no verlas y de no actuar a tiempo.

Seguidamente el día 11, a las 18,00 horas, en el Teatro Municipal de Trigueros, se llevará a escena 'Ikun la princesa del agua' de la compañía Petit Teatro, historia de vida, de riqueza y de pobreza que narra acontecimientos inesperados que harán que Ikun, la princesa del agua, tenga que realizar un viaje en busca de ayuda. Este mismo día, a las 20,30 horas, en el Teatro Sierra de Aracena tendrá lugar la actuación de la compañía Atalaya interpretando 'El avaro de Molière', obra que muestra el lado más mezquino y egoísta del ser humano, donde se lleva al extremo los problemas generados por el dinero y el poder.

Por otra parte, el 17 de octubre, a las 20,30 horas, en el Teatro Municipal Salvador Távora de Almonte, tendrá lugar la interpretación de 'Más allá del puente' de la compañía Almatwins Productions, donde dos personajes que pretenden tirarse al vacío desde un puente, se tiran a otro vacío aún más incierto, que es el de la relación amorosa. Ese mismo día, a las 21,00 horas, en el Teatro Municipal Alcalde Juan Manuel Santana de Lepe, la compañía Chipi La Canalla ofrecerá 'El bar nuestro de cada día', monólogo musical en clave de humor, en el que se reivindican los bares como "lugares de culto a la vida".

El programa continúa el día 18, a las 17,00 horas, en el Teatro del Mar de Punta Umbría con la representación de 'Sie7e' de la compañía Ymedioteatro, desarrollando microfunciones de diez minutos en un detallista espacio escénico en miniatura donde caben los sueños más grandes. Seguidamente, a las 20,30, en el Teatro Felipe Godínez de Moguer, la compañía Producciones Yllana y su obra 'Far West', epopeya de antihéroes en un mundo salvaje y sin ley, tribus indias, cantinas de mala muerte, desiertos llenos de peligros, duelos al sol, grandes persecuciones y, como en todo buen western, acción, mucha acción.

Para el día 19, el Teatro del Mar de Punta Umbría, a las 17,00 horas acoge a la compañía Escenoteca interpretando su obra 'Animalitos. Una historia trocha', historia trocha y muy sería de animales humanos, unos te asustan y otros te sonríen y te cogen de la mano. El día 21, en el Teatro Salvador Távora de Almonte, se realizarán dos sesiones, a las 10,00 y a las 12,00 horas la compañía Títeres Caracartón con 'Calle del Rebaño 14', de la iniciativa Abecedaria para público infantil, donde los protagonistas afrontan la llegada de los nuevos vecinos. Un espectáculo recomendado para niños y niñas a partir de cuatro años.

Continuando con el programa, el día 24, a las 20,00 horas, en el Teatro Capitol Sierra de Cortegana se representará el espectáculo de danza de la compañía Luz Prado y Jesús Rubio Gamo interpretando 'Estudios elementales', diálogo escénico entre el bailarín Jesús Rubio Gamo y la violinista Luz Prado en el que comparten con el público sus reflexiones en torno a la música y la danza. Este mismo día, en el Teatro Puerta del Andévalo de Valverde del Camino, acogerá de nuevo a la compañía Chipi La Canalla con su obra 'El bar nuestro de cada día'.

Por otro lado, el día 25, a las 17,00 horas, en el Teatro del Mar de Punta Umbría la compañía Títeres Caracartón ofrecerá su interpretación de 'La extraordinaria historia de la vaca Margarita'. En esta historia, la vaca Margarita está triste porque no se siente especial, ella cree que es un animal vulgar. Sus amigas las gallinas le preparan un gran plan, que hará que Margarita recupere la autoestima.

Para cerrar el mes, en el Teatro de Mar de Punta Umbría, a las 18,00 horas, la compañía El espejo negro interpretará la obra 'El fantástico viaje de Jonás el espermatozoide'. Un diminuto y pequeño espermatozoide que se negaba a concursar en la gran carrera de la fecundación. Prefería dormir y vaguear plácidamente en el interior del testículo donde vivía.

La Red Andaluza de Teatros Públicos La Red Andaluza de Teatros Públicos es un programa realizado en colaboración entre la Consejería de Cultura y Deporte y aquellos municipios andaluces que anualmente se adhieren a este proyecto. Está presente en las ocho provincias andaluzas y en Ceuta, y tiene como objetivo fundamental llevar espectáculos de teatro, circo, música y danza a los espacios escénicos de los municipios, facilitando el acceso de la población a las artes escénicas y contribuyendo al desarrollo del tejido empresarial andaluz del sector cultural.