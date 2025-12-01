La jornada 'La Industria Andaluza por bandera' pone en valor su papel en el desarrollo socieconómico de Huelva

Jornada 'La Industria Andaluza por bandera' en Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA

La delegada de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y de Industria, Energía y Minas, Lucia Núñez, ha participado este lunes en la Jornada 'La Industria Andaluza por Bandera', organizada en el marco de los actos conmemorativos del Día de la Bandera, que ha analizado y rendido homenaje al papel esencial que el sector tiene en el desarrollo económico y social de la provincia de Huelva.

Según informa la Junta en nota de prensa, la jornada, celebrada en el salón de acto de la Delegación en Huelva, ha contado además con la presencia de una representación de delegados territoriales del Gobierno andaluz, además de representantes institucionales, municipales, empresas y agentes sociales vinculados a la industria onubense, para crear un espacio de análisis, reflexión y reconocimiento al potencial de Huelva como territorio estratégico para la transformación industrial de Andalucía.

El programa de la jornada ha contado de dos ponencias, 'La industria en Huelva: Del Polo de promoción industrial al Valle del Hidrógeno' a cargo del decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva, Agustín Galán, y de Cinta García, profesora titular de la Facultad de Economía de la Universidad de Sevilla; y de 'Estado actual de la industria en Huelva', pronunciada por el presidente de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas (Aiqbe), Juan del Olmo.

En la primera, ambos ponentes han hecho un recorrido por la evolución histórica del polo industrial onubense desde su creación, su impacto socioeconómico y los nuevos horizontes que abre la apuesta por el hidrógeno verde, posicionando a la provincia en el mapa europeo de la transición energética, en tanto que Juan del Olmo ha ofrecido una radiografía actualizada del tejido industrial y de los retos y oportunidades que afronta el sector en un momento clave para la innovación y la sostenibilidad.

La delegada de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y de Industria, Energía y Minas ha destacado la "importancia" de "poner en valor la capacidad de la industria andaluza para generar progreso, empleo y cohesión territorial, especialmente en una provincia como Huelva, referente energético, químico y minero a nivel nacional".

Asimismo, ha subrayado su papel crucial de la industria en el impulso y desarrollo económico y social de la provincia, porque "Huelva ha demostrado ser un pilar industrial sólido para Andalucía y para España". "Nuestro compromiso es seguir trabajando para convertir a esta provincia en referencia nacional del hidrógeno verde, la digitalización industrial y la sostenibilidad energética. La industria es presente, pero sobre todo es futuro para Huelva", ha agregado.

La jornada 'La Industria Andaluza por Bandera' ha puesto de manifiesto la "importancia" de la industria como "símbolo de progreso y como elemento vertebrador del territorio andaluz, especialmente en una provincia que continúa liderando el camino hacia la innovación y la transición energética".