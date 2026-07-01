La Junta activa este sábado cinco rutas de autobús para conectar los municipios del interior con las playas de Huelva

Archivo - Estación de autobuses de Huelva. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, pone en marcha, un año más, el Programa Estival de Transporte al Litoral. La nueva edición, que comienza este sábado, 4 de julio, supone "mejorar la accesibilidad, la conexión con las playas y luchar contra el aislamiento de algunos municipios alejados de la costa". Al mismo tiempo, supone reducir la contaminación y la huella de carbono al convertirse en una alternativa al transporte privado.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el delegado de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Jaime Pérez ha señalado que este servicio "pretende mejorar la calidad de vida de las poblaciones del interior de las provincias costeras, dando un servicio que les permita disfrutar del entorno litoral de forma cómoda, asequible y medio ambientalmente responsable, que como demuestra la experiencia, ha resultado un éxito".

Es además un sistema alternativo aplicado a la accesibilidad a los Espacios Naturales Protegidos al reducir los efectos no deseados de la continua afluencia a áreas de notable valor natural", ha añadido el delegado.

El Programa Estival de Transporte al Litoral tiene como objeto dar servicio a determinadas poblaciones que no cuentan con una conexión adecuada en transporte público regular con el litoral durante el periodo estival, planteándose la "necesidad" de establecer un servicio público interurbano de viajeros de uso general con carácter temporal, al no encontrarse este cubierto por las expediciones actuales prestadas por el concesionario correspondiente.

Se puso en marcha durante el periodo estival de 2021 con dos rutas y, debido a su buena acogida y el surgimiento de nuevas necesidades, ha ido incrementándose con nuevos itinerarios hasta llegar a las cinco rutas.

Se estima que la población atendida durante este periodo estival de 2026 será aproximadamente de 100.853 habitantes. Según los datos proporcionados por la empresa concesionaria, durante el año 2025 se produjo un aumento de la demanda de este servicio de casi un 20%, respecto al año anterior.

Los precios se encuentran entre los 1,50 euros para los trayectos más cortos como los que conectan el municipio de Lepe con la playa de La Antilla o los de Trigueros, San Juan del Puerto y Moguer con Mazagón, hasta los 5,90 euros para la ruta que une Rosal de la Frontera con la playa de la Antilla. La frecuencia del servicio será, en todos los casos, sábados y domingos.

RUTAS PUESTAS EN MARCHA

La Ruta 1 es la que conecta Rosal de la Frontera, Santa Barbara de Casa, Paymogo, La Puebla de Guzmán, El Almendro, Villanueva de los Castillejos, San Silvestre de Guzmán, Villablanca, Lepe y La Antilla. Se estima que la población atendida rondará los 41.512 habitantes y el horario es, ida desde Rosal de la Frontera, a las 10,00 horas yel regreso desde La Antilla, a las 19,00 horas.

La Ruta 2 pasa por Nerva, Riotinto, El Campillo, Zalamea la Real, Valverde del Camino, Beas, Trigueros, San Juan del Puerto, Moguer, Mazagón. Se estima que la población atendida rondará los 14.174 habitantes (esta ruta enlaza con una ruta del consorcio). La ida desde Nerva sale a las 8,45 horas y el regreso desde Mazagón sale a las 20,00 horas.

La Ruta 3 discurre por Cabezas Rubias, Montes de San Benito, Villanueva de las Cruces, Tharsis, Alosno, San Bartolomé de la Torre, Punta Umbría. Se estima que la población atendida rondará los 8.873 habitantes. Ida desde Cabezas Rubias, sale a las 10,00 horas y el regreso desde Punta Umbría es a las 19,00 horas.

La Ruta 4 pasa por Sanlúcar de Guadiana, El Granado, San Silvestre de Guzmán, Villablanca, Ayamonte e Isla Canela. Se estima que la población atendida rondará los 26.238 habitantes. La ida, desde Sanlúcar de Guadiana, será a las 10,00 horas, mientras que el regreso, desde Isla Canela, será a las 19,00 horas.

La Ruta 5 discurre por Villarrasa, Rociana del Condado y Matalascañas. Se estima que la población atendida rondará los 10.056 habitantes. La Ida, desde Villarrasa, saldrá a las 09,00 horas, mientras que el regreso, desde Matalascañas, será a las 21,00 horas.