La Junta afirma que "cumple" con Huelva con el inicio de la tramitación de ayudas a agricultores de Doñana

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, en la inauguración de las XV Jornadas Europeas de la Castaña 'Eurocastanea 2025' en Aracena (Huelva). - FRANCISCO J.OLMO/EUROPA PRESS

ARACENA (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha destacado que el presidente, Juanma Moreno, "vuelve a cumplir" con Huelva, con los agricultores del entorno de Doñana y con lo firmado en el Marco de Actuaciones con el Gobierno tras anunciarse el inicio de la tramitación de las ayudas complementarias a la restauración ecológica y la renaturalización en el ámbito agrario y forestal, en el marco de las iniciativas para el desarrollo socioeconómico del área de influencia del Espacio Natural.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en Aracena (Huelva), donde la consejera ha señalado que era "algo muy esperado por los agricultores" de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal, en la provincia de Huelva --podrán beneficiarse las fincas situadas en Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado--.

En este sentido, ha explicado que el compromiso de la Junta era "salir de manera inmediata" con las ayudas, una vez que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) hiciera públicas las suyas, toda vez que ha remarcado que el Miteco "ha ido con un poco de retraso" y que "de ahí la inquietud de los agricultores".

"Ayer en Consejo de Gobierno se aprobaron las bases y se publicaron también ayer, ahora tenemos el plazo de alegaciones, y ya es seguir trabajando. El Ministerio tiene el compromiso de 28,5 millones de euros en esta primera convocatoria y nosotros saldremos con ocho millones de euros, 20.000 euros por hectárea, y volvemos a cumplir con ese acuerdo", ha subrayado García.

Finalmente, ha destacado que, además, la Junta ha aumentado su "compromiso económico" ya que "en un principio se destinaba más de 720 millones, pero ahora estamos en 858 millones de euros y una ejecución del 58%", por lo que ha reitera que la administración andaluza está "cumpliendo con Doñana y con Huelva".

Las ayudas forman parte del conjunto de medidas previstas por la Junta de Andalucía para dinamizar la transición ecológica del territorio y ofrecer alternativas sostenibles al sector agrario y ganadero, en línea con los compromisos adquiridos en el Protocolo firmado el 27 de noviembre de 2023 entre la Junta de Andalucía y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El acuerdo, centrado en la puesta en marcha de proyectos de desarrollo territorial, prevé una inversión conjunta de 1.434 millones de euros durante el periodo 2023-2027, de los cuales 728,9 corresponden a actuaciones financiadas directamente por la Junta de Andalucía. Posteriormente, el compromiso financiero del Gobierno andaluz se ha ampliado hasta los 852,3 millones de euros, alcanzando ya un grado de ejecución superior a los 428 millones de euros, lo que supone más del 58% del total comprometido.

El área de actuación comprende 14 municipios distribuidos en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz: Sanlúcar de Barrameda, Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Rociana del Condado, Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa. Todos ellos conforman la zona de influencia del Espacio Natural de Doñana, un enclave estratégico desde el punto de vista ecológico, socioeconómico y climático.