La Junta condena la agresión a un técnico de radiodiagnóstico del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva

Acto de repulsa en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva contra las agresiones a profesionales sanitarios. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Sanidad de la Junta en Huelva, Manuela Caro, y el director gerente del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Manuel García de la Vega, junto al resto del equipo directivo, han mostrado su condena a la agresión sufrida por un técnico de radiodiagnóstico del centro sanitario por parte de un usuario durante el desempeño de su labor y muestran su "más enérgica" repulsa a esta clase de actos, insistiendo en que "cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, dentro o fuera de un centro sanitario, no puede justificarse bajo ningún concepto".

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, tras este suceso, el hospital ha activado el protocolo diseñado por el Servicio Andaluz de Salud para este tipo de casos, que implica la oferta de apoyo tanto psicológico como jurídico al profesional afectado. Esta actuación se enmarca en el Plan de prevención y atención a agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz.

Además, desde el hospital ha destacado el compromiso de sus profesionales con la salud de los ciudadanos y hace un llamamiento público contra estos comportamientos incívicos, invitando a hacer un uso adecuado de los servicios sanitarios en "un ambiente de mutua cordialidad, confianza y respeto, en aras de la mejora de las relaciones entre los ciudadanos y los profesionales de la salud".

Asimismo, ha insistiro en que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial se considera delito de atentado por los tribunales de justicia, habiéndose dictado ya varias sentencias en esta línea.