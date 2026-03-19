La Junta entrega en Huelva los diplomas de los programas 'San Juan Gestiona' y 'Gestión Administrativa'

Entrega de los diplomas del programa de Empleo y Formación 'San Juan Gestiona'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SAN JUAN DEL PUERTO/VILLALBA DEL ALCOR (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Huelva, Juan Carlos Duarte, ha entregado en San Juan del Puerto los diplomas a los alumnos que han finalizado su participación en el programa de Empleo y Formación 'San Juan Gestiona', promovido por el Ayuntamiento y subvencionado por la administración andaluza con 419.584 euros para la capacitación profesional de 15 alumnos, mayores de 52 años, en situación de desempleo.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, estos alumnos han adquirido distintas competencias profesionales en la especialidad de Actividades de Gestión Administrativa y que han recibido sus correspondientes diplomas acreditativos.

Igualmente, Juan Carlos Duarte se ha trasladado hasta Villalba del Alcor para clausurar oficialmente el programa formativo 'Actividades de Gestión Administrativa', en el que han participado un total de 15 jóvenes desempleados, de entre 18 y 25 años, que han finalizado su periodo de enseñanza y aprendizaje, a través de un contrato de de formación en alternancia en la rama administrativa comercial y gestión operativa, de tesorería y contabilidad.

Este proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Villalba del Alcor y para el que recibió una subvención pública de 408.916,70 euros, concluye con el acto de entrega de certificaciones a sus alumnos.

Ambos proyectos finalizan una vez que han transcurrido sus 12 meses de duración y han sido impartidas las 800 horas lectivas del certificado profesional de Nivel 2 que han obtenido todos sus alumnos. Tanto el periodo teórico como el de aprendizaje práctico del alumnado se ha desarrollado en las dependencias municipales de los ayuntamientos promotores, estableciéndose sus respectivas sedes en el Centro Sociocultural 'Jesús Quintero' de San Juan del Puerto y en el Centro Formación 'Escuela de Hostelería' de Villalba del Alcor.

En este sentido, Duarte ha destacado "el buen desarrollo de ambos programas, el nivel de implicación, responsabilidad y profesionalidad de sus equipos directivos y docentes, así como la competencia del personal técnico municipal de los dos ayuntamientos participantes".

"Este alto nivel de exigencia ha logrado que los objetivos inicialmente propuestos se hayan alcanzado con creces. En ambos programas destaca en este momento final la sensación de satisfacción general, no solo por lo aprendido en este tiempo, sino en cómo se ha dispuesto todo para aprender, de forma práctica y útil en cada uno de los campos y áreas posibles que la administración pública y cercana pone a disposición de los ciudadanos y también de sus propios trabajadores", ha indicado.

El titular de Empleo ha detallado que cada uno de estos proyectos "ha venido ofreciendo una formación transversal necesaria para todas las empresas y sectores de actividad, al poder desempeñar tareas relacionadas con puestos de trabajo en el área de gestión administrativa en empresas y la administración pública, al ser este sector una pieza clave en todos los ámbitos laborales".

Duarte también ha destacado que "el alumnado ha adquirido competencias en el manejo de aplicaciones ofimáticas para la gestión de la documentación y para realizar gestiones administrativas del proceso comercial, tesorería, recursos humanos y contabilidad".

"Con respecto a los colectivos de estas dos iniciativas, quisiera evidenciar dos ejemplos muy claros de las ventajas de su participación: el de las personas de San Juan del Puerto, mayores de 52 años, que expresan oportunidad por perfeccionar y reciclar su formación para volver a incorporarse al mercado de trabajo y el del colectivo de jóvenes villalberos, que mediante esta formación mejoran sus condiciones de acceso al mundo laboral, obteniendo su primera experiencia laboral lo antes posible", ha incidido el delegado.

Al respecto, ha abundado sobre la "importancia" que tiene el diseño flexible de estos proyectos, lo que permite que "el desarrollo formativo se acompañe del trabajo efectivo en entornos donde poner en práctica los contenidos que a nivel teórico se van viendo y asentando en el aula". "El fin último es siempre la mejora de la empleabilidad del trabajador, sin olvidar que este es un aspecto fundamental para lograr la inserción final del mayor número de sus participantes", ha subrayado el delegado de Empleo.

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo aprobó en 2024, dentro de la convocatoria de concesión de ayudas de subvenciones de Programas de Empleo y Formación para la provincia de Huelva, un total de 5.430.931,73 euros destinados a 13 proyectos para su ejecución durante 2025 y que en estas semanas finalizan. En ellos han participado un total de 195 alumnos trabajadores cuyo requisito era encontrarse en situación de desempleo y estar inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo.