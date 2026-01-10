Junta impulsa diez nuevas plazas concertadas en la residencia de personas mayores Jesús de Nazaret de Gibraleón (Huelva)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, visita a las obras de la residencia de mayores Padre Diego Suárez Mora de Gibraleón (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

GIBRALEÓN (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha anunciado que la residencia para personas mayores Jesús de Nazaret de Gibraleón (Huelva), dependiente de la Asociación de Obras Cristianas de Gibraleón, contará con diez nuevas plazas concertadas tras la resolución del último concierto de plazas de la Junta de Andalucía. De este modo, el centro pasa de las 45 plazas concertadas actuales a un total de 55 plazas.

Así lo ha dado a conocer la consejera este sábado durante su visita a las obras de la residencia de mayores Padre Diego Suárez Mora, también gestionada por la Asociación de Obras Cristianas de Gibraleón. Según ha recogido la Junta en una nota, este centro está acometiendo actuaciones de mejora y ampliación gracias a una subvención de 91.000 euros concedida por el Gobierno andaluz con cargo al IRPF, que permitirá "no solo mejorar las instalaciones, sino también ampliar su capacidad con cuatro nuevas plazas".

Acompañada en la visita por el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Huelva, José Manuel Borrero, y el presidente de la Asociación de Obras Cristianas de Gibraleón, Francisco Jesús Mora, López ha querido poner en valor la labor de esta entidad, que ha cumplido 50 años de trayectoria.

En este sentido, ha destacado la profesionalidad de su equipo humano, así como "el cariño, la vocación, el respeto y el mimo con el que tratan a nuestros mayores para que se sientan como en casa".

En este punto, la titular de Inclusión Social ha resaltado la "firme apuesta" del Gobierno de Juanma Moreno con las personas dependientes de Andalucía, y ha señalado que, solo en esta legislatura "Andalucía va a contar con más de 5.300 nuevas plazas concertadas, una cifra que contrasta con las 283 plazas creadas en la última legislatura del PSOE al frente de la Junta".

"Somos conscientes de que queda mucho por hacer para mejorar el sistema de la dependencia, pero el esfuerzo está dando resultados", ha afirmado López, quien ha destacado que Andalucía ha registrado un nuevo récord en el sistema de la dependencia a cierre del mes de noviembre, según los datos publicados por el Imserso, con más de 332.000 personas atendidas y más de medio millón de prestaciones.

Además de batir récord en el número de prestaciones y beneficiarios, ha subrayado que los tiempos de espera "continúan bajando mes a mes en la comunidad, y ya hemos logrado reducirlos en más de dos años".

En este sentido, ha afirmado que en la etapa socialista "se llegaron a alcanzar 1.275 días de espera, esto es, tres años y medio".

FINANCIACIÓN

La consejera de Inclusión Social también ha hecho hincapié en la importancia de la financiación para sostener el sector de la dependencia. A este respecto, ha incidido en que, en los siete años de gobierno de Juanma Moreno, "hemos incrementado la financiación para plazas residenciales y en centros de día para personas mayores en un 26%, frente a la subida del 0,30% aplicada por el PSOE en el mismo periodo de tiempo".

"Somos conscientes de que queda mucho por hacer, pero podemos decir que hoy en Andalucía tenemos más prestaciones, más beneficiarios, menos tiempos de espera y más financiación, y todo ello a pulmón", ha señalado López, para resaltar que el Gobierno andaluz "financia el 71% del sistema de la dependencia frente al 29% del Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero, pese a que la ley establece una financiación al 50%".

En este sentido, la titular de Inclusión Social ha lamentado el trato desigual del Gobierno de España, "que si cumple ese 50% de financiación con el País Vasco, mientras lo niega a Andalucía".

"No es de recibo que haya dependientes de primera y de segunda. Desde el Gobierno andaluz no nos cansaremos de luchar contra esa realidad", ha concluido.

Por su parte, el presidente de la Asociación Obras Cristianas de Gibraleón, Francisco Jesús Mora, ha puesto de relieve "la cercanía y el gran esfuerzo que realiza el Gobierno andaluz por mejorar la vida de las personas usuarias de nuestros centros".

"Gracias a las subvenciones de la Junta, podemos modernizar nuestros espacios y que las personas mayores puedan mejorar su calidad de vida, lo más importante para nuestra entidad", ha remarcado.