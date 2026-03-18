Vox afea a Junta pedir el cese de Puente por daño económico y no por muertes de Adamuz: "Es el gobierno que cambiaremos"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Manuel Gavira, este miércoles en rueda de prensa. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, le ha reprochado este miércoles en rueda de prensa a la Junta de Andalucía que haya pedido la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por las pérdidas económicas derivadas de la interrupción de la línea AVE entre Madrid y Málaga y no lo haya hecho por la pérdida de vidas humanas del accidente ferroviario de Adamuz cuando se cumplen este miércoles dos meses de la tragedia que tuvo 46 fallecidos.

"Ahora piden la dimisión por el impacto económico de las pérdidas, no por el impacto de las vidas humanas. Ese es el gobierno que tenemos en Andalucía y ese es el gobierno que Vox quiere cambiar cuando el señor Moreno Bonilla de una vez por todas le dé al botón de las elecciones", ha sostenido Gavira, según una nota de este partido.

Tras reconocer Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) esta semana que la repartura total de la línea Madrid-Málaga no sería antes de la última semana de abril, y con ello pasada la Semana Santa, Gavira ha señalado que el Gobierno de Sánchez "ya no solo mata, sino que también arruina".

Ha sostenido que la gestión ferroviaria es "un absoluto desastre de Sánchez, Puente, Montero y Adif", aunque de igual forma ha señalado a la propia Junta de Andalucía "por fiarse del Gobierno".

Ha considerado, sobre las recientes declaraciones del consejero de Turismo, Arturo Bernal, en las que afirmó que "si ellos hubieran sabido que el AVE no iba a estar operativo, hubiesen buscado alternativas", "sobreapasa cualquier tipo de irresponsabilidad".