PSOE-A, tras el "escándalo" de los cribados: A Moreno "sólo le importan las vidas de los andaluces si le dan votos"

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 18 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha sostenido este miércoles que "cada vez es más evidente que las vidas de los andaluces solo le importan" al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "si le dan votos", al tiempo que ha tachado de "banda de desalmados" a los integrantes del Gobierno andaluz, que "han perdido completamente el norte y están solamente preocupados en una rentabilidad electoral".

Son mensajes que la portavoz socialista ha trasladado en una rueda de prensa en el Parlamento al hilo de informaciones del diario 'El País' que, según ha insistido en remarcar Ángeles Férriz, demuestran que el presidente de la Junta "sabía" de antemano la crisis que se estaba generando con el funcionamiento del programa de cribado de cáncer de mama en la sanidad andaluza, "y lo tapó" y "no lo evitó".

La representante del PSOE-A ha señalado a Juanma Moreno como "único responsable" del "mayor escándalo sanitario que ha habido en la historia de Andalucía", en referencia al del cribado del cáncer de mama sobre el que "había alertas desde 2021" a través de "reclamaciones" que mujeres afectadas por el problema habían planteado a la administración, según ha relatado.

Al hilo de las noticias de 'El País', la portavoz socialista ha denunciado que en la Junta "desoyeron informes de los propios profesionales" que "dejaron constatado por escrito lo que estaba pasando" en lo que se ha considerado como "el centro neurálgico del escándalo de los cribados", el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Además, ha sostenido que Rocío Hernández "no dimitió por responsabilidad" como consejera de Salud, sino para que el presidente de la Junta pudiera llevar a cabo su "estrategia", para la que "se necesitaba al 'rey de las cloacas', a Antonio Sanz, a un experto en manipular, en mentir", según ha denunciado la parlamentaria del PSOE-A antes de señalar que "está tardando" el actual consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en "dejar un puesto que nunca debió ocupar" después "de lo escandaloso" de los "informes que detallan" que profesionales de radiología "avisaron de lo que estaba pasando, que había cánceres sin informar y que, sin embargo, nadie hizo nada para evitarlo".

Tras criticar que la actual consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, "bajo cuya consejería --entonces de Salud-- y responsabilidad se recibió el primer informe de 2023, sigue formando parte del Consejo de Gobierno", Ángeles Férriz ha reclamado que "se hagan públicos los dos informes que hicieron los profesionales" para advertir a la Junta de lo que estaba ocurriendo con "mamografías atascadas en el Virgen del Rocío porque no había profesionales suficientes" y el Gobierno andaluz "se negaba a cubrir las bajas y a reforzar los servicios".

"¿TIENE QUE ENTRAR LA UCO EN EL SAS?"

También ha denunciado que, "a día de hoy", aún se desconoce el número de mujeres que realmente resultaron "afectadas" por este asunto ni de las que "finalmente desarrollaron un cáncer". "Ni siquiera sabemos las mujeres que han perdido la vida a lo largo de estos años porque no se detectó ese cáncer a tiempo", ha remachado Ángeles Férriz antes de preguntarse si es que "tiene que entrar la UCO --Unidad Central Operativa de la Guardia Civil-- en el SAS --Servicio Andaluz de Salud-- como ha entrado en la Diputación de Almería para que sepamos los andaluces lo que ha pasado en el cribado del cáncer de mama".

La representante del PSOE-A ha afeado también al presidente de la Junta que, "en un programa en 'prime time'" --en referencia a 'El Hormiguero', de Antena 3 TV-- se le ocurriera "culpar al jefe de servicio de Radiología que precisamente fue el que hizo dos informes" advirtiendo de lo que estaba sucediendo con los cribados. "Es absolutamente obsceno", ha comentado Ángeles Férriz.

Además, ha insistido en acusar al Gobierno andaluz de dedicarse a "insultar" a las mujeres de la asociación Amama que denunciaron dichos problemas, en el marco de "una persecución en redes jamás vista", e incluso de llegar a "amenazarlas con multas de 600.000 euros", así como ha aseverado que "en esta tierra, debido a la política criminal de Moreno Bonilla en la sanidad pública, muere gente sin diagnóstico y tratamiento".

En esa línea, Férriz se ha preguntado "cuántos informes de otros servicios que han hecho profesionales denunciando la falta de asistencia sanitaria por los recortes de Moreno han escondido en un cajón" desde el Gobierno del PP-A, y ha subrayado que el PSOE-A quiere conocer "absolutamente todas las denuncias que han hecho los profesionales" acerca del "mal funcionamiento de los servicios, como en este caso por falta de personal".

Además, se ha preguntado por qué las pruebas del cribado no se hacían en la sanidad privada a la que la Junta no deja de "regar de millones" con el argumento de que a través de ella se pueden "reducir las listas de espera".

ACCIDENTE DE ADAMUZ Y AVE A MÁLAGA

La representante del PSOE-A ha sostenido que el presidente de la Junta y del PP-A "ha demostrado sobradamente" que "sólo le importan las vidas que le rentan votos", y al hilo ha aludido a la "terrible tragedia" del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) con 46 fallecidos del que este miércoles se cumplen dos meses, sobre la que el Gobierno de Moreno quiere "seguir sacándole rentabilidad", según ha criticado antes de apostillar que, "cuando los muertos caen bajo" la "responsabilidad" de la Junta, entonces desde dicha administración se dedican a "tapar, mentir, manipular".

Después de que la reunión semanal del Consejo de Gobierno de este miércoles se celebre en Huelva coincidiendo con los dos meses que se cumplen del accidente de Adamuz, del que la mayoría de víctimas eran originarias de la provincia onubense, la representante del PSOE-A ha sugerido que la próxima reunión del Ejecutivo andaluz se debería "celebrar en la sede de Amama o en el servicio de Radiología del Virgen del Rocío" de Sevilla, "para que le pongamos también foco a las consecuencias de la política criminal sanitaria de Moreno Bonilla".

Además, ha afeado que desde la Junta critiquen al Gobierno "porque no se ha retomado todavía la conexión de AVE con Málaga" tras el 'tren de borrascas' de este invierno, cuando lo que debería preocupar al Ejecutivo andaluz es que "los trenes circulen con cierta seguridad", ha añadido antes de preguntar si es que "quieren que se repita otra tragedia ferroviaria" como la de Adamuz. "Parece que eso es lo que están buscando", ha denunciado.

Finalmente, también ha acusado a Moreno de "correr" en "rentabilizar el dolor de un niño" como Leo, el sevillano con la enfermedad conocida como 'piel de mariposa' con quien la semana pasada atendió a los medios en el Parlamento andaluz para anunciar que el SAS se iba a hacer cargo del coste de su tratamiento, mientras que lo que destina el Gobierno de la Junta "a ese plan de enfermedades raras que han vendido a bombo y platillo son sólo 600.000 euros para cinco años", lo que equivale a "24 céntimos por enfermo al año", según ha denunciado la representante socialista.