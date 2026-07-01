La Junta realiza en la playa de Mazagón (Huelva) un simulacro de rescate acuático

Simulacro de rescate acuático en Mazagón (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía, a través de Emergencias 112, integrado en la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), y con la colaboración del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, ha realizado este miércoles un simulacro de rescate acuático en Mazagón, concretamente en la playa del Antiguo Club Náutico, en el término municipal palermo. En el mismo ha participado personal de la EMA, de Protección Civil y 112 en Huelva, del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Huelva, además del Servicio de Salvamento y Socorrismo, de Policía Local y de Protección Civil.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, que ha seguido el ejercicio junto a la alcaldesa palerma, Milagros Romero, y el concejal de Obras y Urbanismo, Mercado y Movilidad del Ayuntamiento palermo, Ricardo Bogado, ha señalado que el objetivo es conocer los tiempos de respuesta de los operativos intervinientes, así como la eficacia en las comunicaciones y la transferencia de mando.

"Testar esos parámetros nos sirve para ponernos a prueba, para saber cómo actuar ante situaciones reales, y también nos permite conocer qué tenemos que mejorar", ha indicado Correa.

Por su parte, la alcaldesa ha afirmado que este tipo de prácticas "facilita la formación del personal de playas, de los técnicos de Salvamento y de los agentes de la Policía Local para un mejor funcionamiento del servicio de playas y la atención a los bañistas y turistas".

Con esta simulación se evalúa la respuesta conjunta y la coordinación de los intervinientes directos sobre el terreno, apoyados por el Centro Coordinador del 112.

El ejercicio recrea un incidente crítico de múltiples víctimas en el medio acuático, desencadenado por la acción de corrientes marinas --corrientes de retorno--. En total se han visto afectadas tres personas: dos bañistas que no pueden regresar a la orilla por agotamiento, y una tercera persona que se lanza al agua en un intento de auxilio, quedando también atrapada en la corriente.

El simulacro de salvamento acuático multioperativos se enmarca en el Plan de Salvamento y Seguridad de las playas de Palos de la Frontera. Ha estado coordinado por el Servicio de Protección Civil de Huelva, integrado en la EMA 112 Andalucía. Para la realización del ejercicio, Salvamento Acuático de Palos de la Frontera ha aportado socorristas, una moto de agua de rescate, una embarcación y una ambulancia; Policía Local de Palos de la Frontera, un vehículo patrulla y dos agentes, y el Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Huelva, con una ambulancia y personal sanitario. A este despliegue hay que sumar la sala del 112.

CAMPAÑA '0 AHOGADOS'

El delegado de la Junta ha aprovechado la cita para hacer hincapié en la prevención ante los ahogamientos, una de las principales causas de mortalidad accidental y evitable durante el verano. La cultura preventiva ayuda a que estos fallecimientos se reduzcan para llegar al objetivo de '0 ahogados', lema de una campaña informativa que la Junta tiene actualmente en marcha.

"En Andalucía, casi siete de cada diez fallecimientos por ahogamiento se produjeron en aguas naturales como son las playas, que concentran buena parte del riesgo durante los meses de mayor actividad recreativa", ha recordado.

Por ello, según ha remarcado Correa, desde la Junta se insiste en "no bajar la guardia". "La prevención es la mejor herramienta para salvar vidas".

Correa también ha puesto en valor que "la Junta, desde 2019, ha impulsado ayudas y subvenciones para mejorar los servicios de vigilancia y salvamento, se ha apoyado a los ayuntamientos en la elaboración y actualización de los planes de playa y se han desarrollado campañas para reforzar la formación en emergencias y autoprotección de la ciudadanía".

Todos los municipios andaluces con litoral disponen de planes de playa, un instrumento "fundamental" para "identificar riesgos, coordinar recursos y garantizar una respuesta eficaz ante cualquier incidencia". "Para el Gobierno andaluz, para la Consejería de la Presidencia y para la EMA la apuesta por la prevención y seguridad en el litoral sigue siendo fundamental", ha finalizado el responsable autonómico en la provincia de Huelva.