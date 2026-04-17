Junta y UHU apuntan a "las ventajas y beneficios" del modelo cooperativista en Huelva

Jornada de formación 'El sector cooperativo onubense: aspectos legales, de sostenibilidad y subvenciones', celebrado en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Huelva, Juan Carlos Duarte, ha participado este viernes en la jornada de formación 'El sector cooperativo onubense: aspectos legales, de sostenibilidad y subvenciones', celebrada en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidad de Huelva con la presencia de medio centenar de profesionales, estudiantes y representantes de las sociedades cooperativas de la provincia de Huelva.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, esta cita tiene por objetivo abordar las claves del nuevo marco legal y aspectos como la certificación de la sostenibilidad, el procedimiento administrativo para su registro provincial o los requisitos para su acceso a las principales líneas de ayudas y subvenciones.

Esta iniciativa, que ha sido organizada por la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidad de Huelva y la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, ha contado además con la colaboración de Faecta, en su propósito de atender las distintas realidades del sector cooperativo en Huelva, marcado por los desafíos de la digitalización, la transición ecológica y la necesidad de mayor cohesión social.

En este sentido, el delegado, que ha estado acompañado por la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, Elena García de Soto, ha manifestado "el poder del cooperativismo en la provincia de Huelva que favorece a la gente joven porque es una forma natural de iniciar su actividad", al tiempo que ha señalado "que este tipo de jornadas evidencian otros modelos cooperativistas más o menos usuales en la provincia, pero que en su conjunto, destacan la alta e innegable aportación de la economía social al desarrollo económico, al tratarse de un valor imprescindible para el tejido productivo".

Actualmente más de 11.200 entidades y 200.000 trabajadores en Andalucía forman parte de este modelo empresarial que representa ya el 14% del PIB andaluz, con un peso cuatro puntos superior al del conjunto de España. En la provincia de Huelva hay registradas alrededor de 400 sociedades cooperativas entre cooperativas agrarias, de trabajo o de consumo, a empresas de inserción, fundaciones, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores o mutualidades.