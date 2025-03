Loles López reivindica "la igualdad real" y celebra "todos los avances" de las mujeres en Andalucía

HUELVA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha subrayado, durante el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer celebrado en Huelva, que en "la semana del 8M toca reivindicar", pero "también celebrar todos los avances en materia de igualdad que ha logrado la sociedad".

Un acto que ha tenido como actividad central el encuentro 'Generaciones en Igualdad' que han protagonizado hombres y mujeres de diferentes generaciones en el que se han abordado "los avances y los retos pendientes para alcanzar la igualdad real y efectiva", según ha indicado la Junta en una nota de prensa.

En este sentido, López ha remarcado que "es una semana de reivindicación", porque "es cierto que aún quedan mucho por hacer y mucho por avanzar; pero también hay que celebrar todos los pasos que se han dado desde la sociedad". A este respecto, ha incidido en que "Andalucía es la segunda comunidad donde más ha bajado el paro femenino desde 2018, se ha reducido siete puntos la brecha salarial y más de la mitad de las personas autónomas que se incorporaron en 2024 fueron mujeres".

Asimismo, se ha congratulado de que Andalucía cuenta por "primera vez" con un Pacto por la Conciliación y la Corresponsabilidad, "una ayuda económica para menores huérfanos por la violencia de género y esta semana se ha presentado la aplicación móvil 'ANDALUZAA: Mujer, presente y futuro', en colaboración con la Consejería de Empleo, en donde se aúna en un punto único todas las ofertas de empleo y formación dirigidas a las mujeres". En este punto, ha asegurado que "si una mujer no tiene autonomía económica, no tiene libertad; y, sin libertad, no hay igualdad".

Además, López, que ha agradecido a los medios de comunicación su implicación con la igualdad y la erradicación de la violencia de género, ha insistido en que "la igualdad no es una cuestión exclusiva de esta consejería, ni siquiera del Gobierno andaluz, es una cuestión que nos compromete a toda la sociedad, a hombres y mujeres".

La responsable andaluza ha mantenido un encuentro con dos personas mayores, una mujer y un hombre, del Centro de Participación Activa Mora Claros y dos estudiantes, una chica y un chico, del IES Virgen de Belén de Huelva donde se ha debatido sobre la situación actual de las mujeres en la sociedad, se ha puesto el foco en la evolución de los derechos de las mujeres en los últimos años y la lucha de las generaciones pasadas que ha permitido los avances en esta materia, al mismo tiempo que mayores y jóvenes han podido compartir experiencias, valoraciones y retos.

GENERACIONES EN IGUALDAD

Este encuentro, que se ha celebrado en todas las provincias andaluzas, promueve una convivencia intergeneracional al reunir a jóvenes y mayores con el objetivo de "demostrar que la lucha por la igualdad real no tiene edad ni género, cada persona tiene un papel fundamental para que la igualdad entre hombres y mujeres sea total, plena y efectiva".

Asimismo, durante este acto institucional el delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa; la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Olga Carrión; y el delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Manuel Borrero, han leído la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer aprobada este pasado miércoles por el Consejo de Gobierno en el que se reafirma el compromiso de la Junta de Andalucía para "trabajar sin descanso" por la consecución de "una tierra de mujeres y hombres libres e iguales". "La Andalucía de las mujeres y los hombres libres e iguales".

También la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Huelva, Laura Sánchez, ha presentado la campaña institucional por el 8M en el que se abandera el papel de las mujeres en la sociedad andaluza poniendo el foco en el ámbito rural. Bajo el lema 'Mujeres Por Bandera', esta iniciativa de sensibilización y concienciación social hace un recorrido por todas esas mujeres rurales imprescindibles y anónimas que han contribuido al progreso de Andalucía.

Al acto institucional, que se ha celebrado en el Centro Provincial de la Mujer en Huelva, han asistido altos cargos del Gobierno andaluz, del Instituto Andaluz de la Juventud, representantes del Parlamento andaluz, del Congreso de los Diputados y de los agentes sociales de la provincia, así como el presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana.