La marca Andalucía, presente en la imagen oficial del Campeonato de Europa de Bádminton Absoluto Huelva 2026

Presentación de la imagen oficial y la mascota del Campeonato de Europa de Bádminton Absoluto Huelva 2026. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha presentado este viernes en Huelva, junto a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el presidente de la Diputación Provincial, David Toscano; el presidente de la Federación Española de Bádminton, Andoni Azurmendi; y el presidente de la Federación Andaluza de Bádminton, Carlos Lorgo, la imagen oficial del Campeonato de Europa de Bádminton Absoluto Huelva 2026, que se celebrará del 6 al 12 de abril en la capital onubense, y en el tendrá un especial protagonismo la marca Andalucía.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, la titular de Deporte ha señalado que la incorporación de la marca Andalucía a la imagen de la competición "consolida el respaldo institucional del Gobierno andaluz y refuerza el posicionamiento del campeonato como un evento deportivo de primer nivel vinculado a una comunidad moderna, hospitalaria y comprometida con el deporte".

En su intervención, Del Pozo ha señalado que "se ha construido a partir de un concepto visual claro y reconocible que une deporte, movimiento y territorio en un único símbolo, en una estructura en forma de abanico como elemento principal, y se compone de la repetición gráfica de los volantes de bádminton, dispuestos de manera radial". "Composición que genera una imagen potente, dinámica y fácilmente identificable, que funciona tanto como símbolo deportivo como icono cultural", ha añadido.

Además, la consejera ha destacado igualmente que "el abanico establece una conexión directa con Andalucía, donde es un símbolo cultural profundamente arraigado en nuestra tierra y que evoca identidad, energía, expresividad y clima, integrando de forma natural nuestro carácter dentro del lenguaje visual del evento". "Y el gesto de abrirse del abanico refuerza además la idea de bienvenida y apertura internacional, coherente con la dimensión europea del campeonato", ha abundado.

En relación con la nueva imagen del campeonato, Del Pozo ha señalado que "es una identidad contemporánea, combinando movimiento deportivo, simbolismo cultural y proyección institucional, y que convierte al volante y al abanico en una única imagen capaz de representar tanto la emoción del juego como la singularidad de la sede".

Durante el acto también se ha presentado la mascota del campeonato europeo, que representa a una loba, animal con el que Carolina Marín siempre se ha identificado "al representar garra, fuerza, lo que siempre ha caracterizado también a la deportista onubense". Va vestida de forma muy parecida a la vestimenta que lució la jugadora andaluza en la final de los Juegos Olímpicos de Río 2016, en la que se proclamó campeona, y su nombre es Luz, que se identifica también con la Costa de la Luz onubense y la luz de Huelva.

El presidente de la Federación Española, Andoni Azurmendi, ha destacado que "más de 200 deportistas de más de 20 países participarán en un torneo, que reunirá a campeones olímpicos y mundiales, estrellas internacionales del deporte de gran fama, entre ellos cinco deportistas del top 10 mundial".

Solo en España la competición generará más de 28 millones de impactos y una audiencia de más de 13 millones de espectadores. A ello se sumará todo el seguimiento internacional en los dos grandes mercados de este deporte como son Asia y Europa, emitiéndose en directo en 15 países de todo el mundo, especialmente Europa, Asia y América, y a través de plataformas se llegará a más de 80 países".

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha señalado que se organizará "el mejor Campeonato de Europa de la historia, para poder brindarle una despedida como merece a Carolina Marín". "En su casa y en el pabellón que lleva su nombre, y es un ejemplo claro de lo que se puede lograr cuando existe una colaboración leal y eficaz entre administraciones", ha apostillado.

"Quiero agradecer de manera expresa el compromiso de la Junta de Andalucía, con su consejera Patricia Del Pozo, de la Diputación Provincial, con su presidente David Toscano, y de la Federación Española de Bádminton y su presidente, Andoni Azurmendi. Por eso hoy estamos aquí, presentando la imagen, el logo y la mascota del Campeonato Europeo de Bádminton 2026. Cuando trabajamos juntos, con un objetivo común, los resultados llegan y benefician a todos", ha subrayado.

Miranda ha destacado también que "para Huelva, este evento supone una oportunidad extraordinaria". "No solo en términos deportivos, sino también económicos, turísticos y sociales. Durante estos días, nuestra ciudad se abrirá al mundo, mostrando su capacidad organizativa, sus infraestructuras, su clima, su gastronomía y, sobre todo, la calidez de su gente", ha comentado.

Por otra parte, el presidente de la Diputación, David Toscano, ha señalado que el Campeonato de Europa de Bádminton 2026 será "un nuevo respaldo al destino Huelva y a la capacidad demostrada por esta provincia para acoger grandes citas internacionales". "Una oportunidad para mostrar una Huelva preparada, acogedora, con experiencia y con visión de futuro", ha insistido.

"Desde la Diputación de Huelva seguiremos trabajando, junto al Ayuntamiento de Huelva, la Junta de Andalucía y las federaciones deportivas, para que este campeonato esté a la altura de lo que representa esta tierra", ha asegurado.

UN CAMPEONATO "MUY ESPECIAL"

El Campeonato de Europa de Bádminton Absoluto, que tendrá lugar en el Palacio de Deportes Carolina Marín, se disputará en Huelva por segunda vez, tras el celebrado en 2018, que ganó Carolina Marín. La presencia de la campeona onubense, para la que supondrá una cita "muy especial", será uno de los grandes atractivos de la competición.

La capital onubense y la comunidad andaluza se convertirán de nuevo en el epicentro del bádminton internacional, tras acoger los Campeonatos del Mundo de 2021 y el citado Campeonato de Europa Absoluto en 2018.