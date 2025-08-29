La provincia de Huelva contará con tres funciones de la Red Andaluza de Teatros Públicos en septiembre

HUELVA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres compañías recorrerán en septiembre la provincia de Huelva dentro de la programación que la Red Andaluza de Teatros Públicos, en colaboración con los ayuntamientos de Lepe, Almonte y Aljaraque. Se trata de una iniciativa de la Consejería de Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, que busca generar nuevos públicos así como fomentar la producción artística andaluza.

De este modo, según ha indicado la Junta en un nota, el 2 de septiembre comienza la programación del mes con el espectáculo 'Bajo el árbol', de la compañía de la correógrafa y bailarina, Lucía Vázquez. Una obra de danza contemporánea que nace de la unión de varias ideas sobre la luz, las sombras y el aire.

"Para dibujar un árbol se necesita un atento espíritu de observación. Los elementos son siempre los mismos: tronco, ramas y hojas. Sin embargo, cada árbol es único y tiene su propia historia que contar", define su creadora. Una propuesta que mediante la danza crea una atmósfera de extraordinaria densidad para mantener prendida la atención del público. La cita será en el Teatro Municipal Alcalde Juan Manuel Santana de Lepe a partir de las 22,45 horas.

De otro lado, la compañía granadina Etcétera visitará la Plaza Virgen del Rocío de Almonte, con la obra de teatro 'Almavera (sonata para violín y títeres)'. Será el jueves 25 a partir de las 19,30 horas. Partiendo de la realidad de muchos jóvenes como es la falta de vocación e interés, esta obra se pregunta sobre qué nos moviliza y apasiona. Concebida como una oda a la superación de las dificultades, contra la apatía y el miedo a decidir, es un trabajo en defensa del arte como espacio de comprensión del mundo.

El día 26 actuará Alas Circo Teatro con 'Alas Circo', una parodia sobre el relanzamiento de un circo abandonado que combina varias disciplinas circenses como el clown, telas, malabares, equilibrios y acrobacias. Será a las 18,30 horas en la Caseta Recinto Ferial de Aljaraque. La compañía andaluza Alas Circo Teatro es una iniciativa de Juan Manuel Sánchez y Txus Buffa Figueroa, residente en Córdoba, y surgida en la antigua Escuela Municipal de Circo de Alcorcón en el 2008.

RED ANDALUZA DE TEATROS PÚBLICOS

La Red Andaluza de Teatros Públicos es un programa fruto de la colaboración entre la Consejería de Cultura y Deporte y aquellos municipios andaluces que anualmente se adhieren al mismo. Está presente en las ocho provincias andaluzas y en Ceuta y tiene como objetivo fundamental llevar espectáculos de teatro, circo, música y danza a los espacios escénicos de los municipios, facilitando el acceso de la población a las artes escénicas y "contribuyendo al desarrollo del tejido empresarial andaluz del sector cultural".

Para la articulación de esta programación en las ocho provincias, cada año la Red Andaluza pone a disposición de los municipios un catálogo de espectáculos que se actualiza dos veces al año.

Recientemente se ha publicado el listado de los espectáculos seleccionados en la última convocatoria, en el que se suman un total de 125 propuestas nuevas a los 318 espectáculos que ya formaban parte de él. Por su parte, el programa Abecedaria contará para el curso escolar 25/26 con un total de 24 espectáculos de todas las disciplinas para todos los ciclos educativos.